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РИА Новости

В Турции заявили, что покупка С-400 укрепит обороноспособность НАТО

11:47 02.12.2019
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© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© Фото : Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Приобретение Турцией российских систем ПВО С-400 не снизит, а укрепит обороноспособность НАТО, заявил РИА Новости член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи.
"Турция должна забрать у России системы ПВО С-400 - это не снижает, а наоборот, еще больше укрепляет обороноспособность НАТО. Но мы делаем это не для НАТО, а для укрепления собственной системы ПВО", - отметил он.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил, что лидеры НАТО на саммите в Лондоне повторят президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что использование С-400 несовместимо со статусом члена альянса.
Ранее сообщилось, что Турция начинает тестирование работы радаров приобретенных у РФ систем ПВО С-400, для этой цели в воздух будут подняты истребители F-16 и другие самолеты. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что начало испытаний вызывает беспокойство у США, но Вашингтон продолжает обсуждать с Анкарой этот вопрос.
Эрдоган заявил, что поиск урегулирования разногласий с США по этому вопросу будет идти до апреля 2020 года.
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Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
Встреча лидеров стран НАТО пройдет в Лондоне 3-4 декабря.
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С-400 «Триумф»НАТОТурцияРоссияСШАБезопасностьВ мире
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