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РИА Новости

В Ростовской области теплоход столкнулся с танкером, сообщил источник

11:47 02.12.2019 (обновлено: 12:49 02.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Теплоход столкнулся с танкером на реке Дон в Ростовской области, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Теплоход "Мелита", следовавший из Туркмении в Украину с удобрением, совершил навал на "В. Ф. Танкер 14", следовавший из Туркмении в Румынию с дизтопливом", - сказал собеседник

В результате у теплохода "Мелита" образовалась трещина на привальном брусе, а у "В. Ф. Танкер 14" - пробоина выше ватерлинии.
Никто не пострадал, судоходный ход не перекрыт, добавил он.
Сухогруз "Мелита" принадлежит ростовскому ООО "Траверс", "В. Ф. Танкер 14" - "Волжскому пароходству"
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