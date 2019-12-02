В Ростовской области теплоход столкнулся с танкером, сообщил источник

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Теплоход столкнулся с танкером на реке Дон в Ростовской области, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Теплоход "Мелита", следовавший из Туркмении в Украину с удобрением, совершил навал на "В. Ф. Танкер 14", следовавший из Туркмении в Румынию с дизтопливом", - сказал собеседник
В результате у теплохода "Мелита" образовалась трещина на привальном брусе, а у "В. Ф. Танкер 14" - пробоина выше ватерлинии.
Никто не пострадал, судоходный ход не перекрыт, добавил он.
Сухогруз "Мелита" принадлежит ростовскому ООО "Траверс", "В. Ф. Танкер 14" - "Волжскому пароходству"