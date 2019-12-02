В Приморье уволили главврача медцентра ДВФУ

ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Главный врач центра Главный врач центра Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Олег Пак уволен "в связи с выявленными ограничениями на занятие трудовой деятельностью", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ДВФУ.

Пак возглавлял медицинское учреждение с момента его открытия в сентябре 2013 года. Он кандидат медицинских наук, врач высшей категории, член Ассоциации нейрохирургов России, главный детский нейрохирург краевого департамента здравоохранения.

"Трудовой договор с главным врачом медицинского центра ДВФУ Паком Олегом Игоревичем был прекращен 29 ноября 2019 года в связи с выявленными ограничениями на занятие трудовой деятельностью, установленными Трудовым кодексом Российской Федерации", - сказал собеседник.

Бывший руководитель медицинского центра подтвердил факт увольнения. "К сожалению, сейчас я могу только сказать, что обратился в суд и в прокуратуру. Но до решения суда больше ничего сказать не могу", – сообщил РИА Новости Пак.