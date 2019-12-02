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РИА Новости

В Приморье уволили главврача медцентра ДВФУ

11:46 02.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗдание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 2 дек - РИА Новости. Главный врач центра Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Олег Пак уволен "в связи с выявленными ограничениями на занятие трудовой деятельностью", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ДВФУ.
Пак возглавлял медицинское учреждение с момента его открытия в сентябре 2013 года. Он кандидат медицинских наук, врач высшей категории, член Ассоциации нейрохирургов России, главный детский нейрохирург краевого департамента здравоохранения.
"Трудовой договор с главным врачом медицинского центра ДВФУ Паком Олегом Игоревичем был прекращен 29 ноября 2019 года в связи с выявленными ограничениями на занятие трудовой деятельностью, установленными Трудовым кодексом Российской Федерации", - сказал собеседник.
Бывший руководитель медицинского центра подтвердил факт увольнения. "К сожалению, сейчас я могу только сказать, что обратился в суд и в прокуратуру. Но до решения суда больше ничего сказать не могу", – сообщил РИА Новости Пак.
Он также добавил, что с увольнением "категорически не согласен", но отказался от комментариев на вопрос, с чем связано ограничение трудовой деятельности в сфере здравоохранения.
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Дальневосточный федеральный университетВладивостокРоссияОбщество
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