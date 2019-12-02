В Госдуме предложили полностью запретить рекламу лекарств

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Рекламу лекарственных препаратов и медикаментов следует полностью запретить, так как люди часто приобретают иностранные препараты под давлением рекламы, у отечественных производителей нет таких средств, чтобы проводить подобные рекламные кампании, заявил глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
"Полностью надо запретить рекламу лекарственных препаратов и медикаментов", - сказал Нилов на открытии Российской недели здравоохранения.
Он уточнил, что лекарства - это социальный продукт, люди тратят на их приобретение достаточно большие средства и покупают их под сильным давлением рекламы.
"Уже бьют тревогу наши фармпроизводители, которые говорят, мы не имеем возможности выделять такие бюджетные средства на продвижение своих товаров. В аптечные сетях мы видим засилье иностранщины и наши производители не в состоянии даже выставлять там свой товар", - пояснил Нилов.