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РИА Новости

В Госдуме предложили полностью запретить рекламу лекарств

11:44 02.12.2019
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© Depositphotos / AlexkalinaЛекарства
Лекарства
© Depositphotos / Alexkalina
Лекарства. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Рекламу лекарственных препаратов и медикаментов следует полностью запретить, так как люди часто приобретают иностранные препараты под давлением рекламы, у отечественных производителей нет таких средств, чтобы проводить подобные рекламные кампании, заявил глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
"Полностью надо запретить рекламу лекарственных препаратов и медикаментов", - сказал Нилов на открытии Российской недели здравоохранения.
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Он уточнил, что лекарства - это социальный продукт, люди тратят на их приобретение достаточно большие средства и покупают их под сильным давлением рекламы.
"Уже бьют тревогу наши фармпроизводители, которые говорят, мы не имеем возможности выделять такие бюджетные средства на продвижение своих товаров. В аптечные сетях мы видим засилье иностранщины и наши производители не в состоянии даже выставлять там свой товар", - пояснил Нилов.
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