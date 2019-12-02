В Госдуме предложили полностью запретить рекламу лекарств

"Уже бьют тревогу наши фармпроизводители, которые говорят, мы не имеем возможности выделять такие бюджетные средства на продвижение своих товаров. В аптечные сетях мы видим засилье иностранщины и наши производители не в состоянии даже выставлять там свой товар", - пояснил Нилов.