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РИА Новости

Ученые установили, что чистить зубы полезно для сердца

11:41 02.12.2019 (обновлено: 12:22 02.12.2019)
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© Фото : SmartybrushУмная зубная щетка Smartybrush
Умная зубная щетка Smartybrush
© Фото : Smartybrush
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Ученые доказали, что регулярная чистка зубов уменьшает риск возникновения мерцательной аритмии и сердечной недостаточности. Результаты исследования опубликованы в журнале European Journal of Preventive Cardiology.
Плохая гигиена полости рта и постоянное присутствие во рту бактерий вызывают хронические воспаления десен и соединительных тканей — гингивит, периодонтит, эндодонтические поражения. Кроме того, регулярно попадающие в кровь бактерии поддерживают постоянное внутреннее воспаление, что увеличивает риск развития болезней сердца.
Корейские ученые из Медицинского колледжа при Женском университете Ихва и Университета Улсана провели ретроспективное исследование, позволившее выявить связь между плохой гигиеной полости рта и риском возникновения мерцательной аритмии и сердечной недостаточности.
Основой для исследования послужила база из 161 286 пациентов из Национальной системы медицинского страхования в возрасте от 40 до 79 лет, у которых в анамнезе не было мерцательной аритмии или сердечной недостаточности. В 2003-2004 годах они проходили плановое медицинское обследование, в результате которого была собрана информация об их росте, весе, лабораторных анализах, заболеваниях, образе жизни, здоровье и гигиене полости рта. Фиксировалось сколько раз в день и насколько качественно эти люди чистили зубы, а также — заболевания десен и пародонта, количество отсутствующих зубов и любые причины посещения стоматолога.
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Через 10,5 лет наблюдений у 4911 (3,0 процента) участников развилась мерцательная аритмия и у 7 971 (4,9 процента) — сердечная недостаточность. При этом у тех, кто чистил зубы три раза в день и чаще показатель по мерцательной аритмии был на 10 процентов ниже, а по сердечной недостаточности — на 12.
Полученные результаты не зависели от прочих факторов, включающих возраст, пол, социально-экономический статус, регулярные физические упражнения, употребление алкоголя и табака, индекс массы тела и наличие сопутствующих заболеваний, таких как гипертония и диабет.
По мнению авторов, это связано с тем, что регулярная чистка зубов уменьшает количество бактерий в субгингивальной биопленке — поддесневом зубном налете, развивающемся в карманах между зубами и деснами.
Несмотря на то, что исследования ограничены одной страной, ученые считают, что выявленная причинно-следственная связь заслуживает внимания.
"Мы изучали большую группу в течение длительного периода, что делает наши результаты представительными, — приводятся в пресс-релизе Европейского общества кардиологов слова руководителя исследования Тае-Джин Сонг (Tae-Jin Song). — Хотя роль воспаления в возникновении сердечно-сосудистых заболеваний становится все более очевидной, необходимы клинические исследования для определения стратегий их профилактики".
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