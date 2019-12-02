Ученые установили, что чистить зубы полезно для сердца

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Ученые доказали, что регулярная чистка зубов уменьшает риск возникновения мерцательной аритмии и сердечной недостаточности. Результаты исследования Ученые доказали, что регулярная чистка зубов уменьшает риск возникновения мерцательной аритмии и сердечной недостаточности. Результаты исследования опубликованы в журнале European Journal of Preventive Cardiology.

Плохая гигиена полости рта и постоянное присутствие во рту бактерий вызывают хронические воспаления десен и соединительных тканей — гингивит, периодонтит, эндодонтические поражения. Кроме того, регулярно попадающие в кровь бактерии поддерживают постоянное внутреннее воспаление, что увеличивает риск развития болезней сердца.

Корейские ученые из Медицинского колледжа при Женском университете Ихва и Университета Улсана провели ретроспективное исследование, позволившее выявить связь между плохой гигиеной полости рта и риском возникновения мерцательной аритмии и сердечной недостаточности.

Основой для исследования послужила база из 161 286 пациентов из Национальной системы медицинского страхования в возрасте от 40 до 79 лет, у которых в анамнезе не было мерцательной аритмии или сердечной недостаточности. В 2003-2004 годах они проходили плановое медицинское обследование, в результате которого была собрана информация об их росте, весе, лабораторных анализах, заболеваниях, образе жизни, здоровье и гигиене полости рта. Фиксировалось сколько раз в день и насколько качественно эти люди чистили зубы, а также — заболевания десен и пародонта, количество отсутствующих зубов и любые причины посещения стоматолога.

Через 10,5 лет наблюдений у 4911 (3,0 процента) участников развилась мерцательная аритмия и у 7 971 (4,9 процента) — сердечная недостаточность. При этом у тех, кто чистил зубы три раза в день и чаще показатель по мерцательной аритмии был на 10 процентов ниже, а по сердечной недостаточности — на 12.

Полученные результаты не зависели от прочих факторов, включающих возраст, пол, социально-экономический статус, регулярные физические упражнения, употребление алкоголя и табака, индекс массы тела и наличие сопутствующих заболеваний, таких как гипертония и диабет.

По мнению авторов, это связано с тем, что регулярная чистка зубов уменьшает количество бактерий в субгингивальной биопленке — поддесневом зубном налете, развивающемся в карманах между зубами и деснами.

Несмотря на то, что исследования ограничены одной страной, ученые считают, что выявленная причинно-следственная связь заслуживает внимания.