Генконсульство Ирана проверит данные о пожаре на судне в Астрахани

Ранее ГУ МЧС России по Астраханской области сообщило, что пожар произошел на судне на территории "Астраханского южного порта". Сообщение о загорании поступило в 11.27 (10.27 мск), информации о пострадавших нет, пожару присвоен ранг №2. Порт приписки судна - Иран. Позже представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости о локализации пожара на 20 квадратных метрах.