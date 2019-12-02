Генконсульство Ирана проверит данные о пожаре на судне в Астрахани

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Генеральное консульство Ирана в Астрахани проверяет информацию о пожаре на судне, которое ходит под иранским флагом, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Ранее ГУ МЧС России по Астраханской области сообщило, что пожар произошел на судне на территории "Астраханского южного порта". Сообщение о загорании поступило в 11.27 (10.27 мск), информации о пострадавших нет, пожару присвоен ранг №2. Порт приписки судна - Иран. Позже представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости о локализации пожара на 20 квадратных метрах.
"Мы оперативно стараемся получить информацию", - сказали в генконсульстве исламской республики.
В пресс-службе Росморречфлота РИА Новости уточнили, что речь идет о судне "Vafa 2". По данным онлайн-портала Международной федерации транспортных рабочих (ITF), судно для перевозки генеральных грузов ходит под флагом Ирана.