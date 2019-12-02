Китай призвал освободить финдиректора Huawei в годовщину задержания

"Первого декабря прошлого года гражданка Китая и финансовый директор корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу была необоснованно задержана канадской стороной по запросу США, уже прошел год. Позиция Китая по этой ситуации остается четкой и неизменной, США и Канада нарушили свое двустороннее соглашение об экстрадиции и предприняли принудительные меры в отношении Мэн Ваньчжоу, нарушив ее законные права и интересы", - заявила дипломат.

Финдиректор китайской корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу была арестована в Канаде в декабре 2018 года по запросу США и позже выпущена под залог в 10 миллионов канадских долларов с обязательством носить GPS-браслет и платить за собственную охрану. Между Канадой и КНР продолжается диспут о том, является ли арест Мэн Ваньчжоу политическим. В Китае были задержаны два канадских гражданина, и власти Канады подозревают, что это было сделано в отместку за арест Мэн Ваньчжоу.