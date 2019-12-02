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РИА Новости

Китай призвал освободить финдиректора Huawei в годовщину задержания

11:31 02.12.2019
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© AFP 2019 / Jason RedmondФинансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу
Финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу
© AFP 2019 / Jason Redmond
Финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Архивное фото
ПЕКИН, 2 дек – РИА Новости. Китай призвал Канаду исправить ошибки и освободить финдиректора Huawei в годовщину ее задержания, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Первого декабря прошлого года гражданка Китая и финансовый директор корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу была необоснованно задержана канадской стороной по запросу США, уже прошел год. Позиция Китая по этой ситуации остается четкой и неизменной, США и Канада нарушили свое двустороннее соглашение об экстрадиции и предприняли принудительные меры в отношении Мэн Ваньчжоу, нарушив ее законные права и интересы", - заявила дипломат.
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По ее словам, "это серьезный политический инцидент".
"Правительство Китая привержено защите законных прав и интересов китайских граждан и компаний, мы призываем Канаду серьезно учитывать позицию и озабоченность китайской стороны, исправить свои ошибки и освободить Мэн Ваньчжоу", - добавила она.
Финдиректор китайской корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу была арестована в Канаде в декабре 2018 года по запросу США и позже выпущена под залог в 10 миллионов канадских долларов с обязательством носить GPS-браслет и платить за собственную охрану. Между Канадой и КНР продолжается диспут о том, является ли арест Мэн Ваньчжоу политическим. В Китае были задержаны два канадских гражданина, и власти Канады подозревают, что это было сделано в отместку за арест Мэн Ваньчжоу.
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Хуа ЧуньинМИД КНРHuawei TechnologiesКанадаКитайСШАВ мире
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Андрей Саксонов
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