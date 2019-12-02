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РИА Новости

В Сирию вернулись около 670 беженцев из Иордании и Ливана за сутки

11:25 02.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Почти 670 сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 668 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 289 человек (женщин – 87, детей – 147), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 379 человек (женщин – 114, детей – 193)", - говорится в сообщении.
Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств вернулись более 480 тысяч беженцев: почти 152 тысячи из Ливана, свыше 328 тысяч из Иордании.
По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 3,1 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 39 взрывоопасных предметов.
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