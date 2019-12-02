Власти рассказали о состоянии 12 пострадавших в ДТП в Забайкалье

ДТП в Забайкальском крае, где автобус упал с моста

© МЧС РФ ДТП в Забайкальском крае, где автобус упал с моста

КРАСНОЯРСК, 2 дек - РИА Новости. Одиннадцать взрослых и девочка-подросток находятся в больницах Читы после ДТП с рейсовым автобусом в Одиннадцать взрослых и девочка-подросток находятся в больницах Читы после ДТП с рейсовым автобусом в Забайкальском крае , сообщает правительство региона

Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. В аварии погибли 19 человек, в том числе водитель. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкальского края объявил 2 декабря днем траура по погибшим.

По данным пресс-службы правительства, 21 пострадавший с различными травмами находится в больницах городов Нерчинска, Сретенска, Шилки и Читы.

Ранее минздрав сообщил о шести пострадавших, доставленных на лечение в краевую клиническую больницу в Чите.

"Еще шесть пострадавших в ДТП в Сретенском районе из Кокуя доставлены в Читу. Из шести доставленных пострадавших в ДТП в Сретенском районе пять человек направили в краевую клиническую больницу. Девочку 12 лет – в краевую детскую клиническую больницу. Все пострадавшие находятся в приемных отделениях медицинских организаций. Людей осматривают врачи и готовят для дополнительных диагностических обследований", - говорится в сообщении.