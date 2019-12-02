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РИА Новости

Власти рассказали о состоянии 12 пострадавших в ДТП в Забайкалье

11:24 02.12.2019
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© МЧС РФДТП в Забайкальском крае, где автобус упал с моста
ДТП в Забайкальском крае, где автобус упал с моста
© МЧС РФ
КРАСНОЯРСК, 2 дек - РИА Новости. Одиннадцать взрослых и девочка-подросток находятся в больницах Читы после ДТП с рейсовым автобусом в Забайкальском крае, сообщает правительство региона.
Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. В аварии погибли 19 человек, в том числе водитель. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкальского края объявил 2 декабря днем траура по погибшим.
ДТП с пассажирским автобусом в Забайкальском крае
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По данным пресс-службы правительства, 21 пострадавший с различными травмами находится в больницах городов Нерчинска, Сретенска, Шилки и Читы.
Ранее минздрав сообщил о шести пострадавших, доставленных на лечение в краевую клиническую больницу в Чите.
"Еще шесть пострадавших в ДТП в Сретенском районе из Кокуя доставлены в Читу. Из шести доставленных пострадавших в ДТП в Сретенском районе пять человек направили в краевую клиническую больницу. Девочку 12 лет – в краевую детскую клиническую больницу. Все пострадавшие находятся в приемных отделениях медицинских организаций. Людей осматривают врачи и готовят для дополнительных диагностических обследований", - говорится в сообщении.
Глава краевого минздрава Валерий Кожевников отметил, что состояние доставленных оценивается как среднестабильное. По его словам, ожидается прибытие еще двух бортов санавиации.
Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
09:43
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