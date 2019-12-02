ГИБДД прогнозирует рост смертности на российских дорогах

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Шесть процентов участников ДТП в России погибают на месте происшествия, сообщил заместитель главы Шесть процентов участников ДТП в России погибают на месте происшествия, сообщил заместитель главы Госавтоинспекции России Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.

"Нас очень беспокоит, что на местах ДТП по прибытии скорой медицинской помощи гибнут шесть процентов участников ДТП, шесть процентов гибнут в период доставлений с места ДТП до госпиталя, и 16 процентов погибших — это первые сутки нахождения в медицинском учреждении. Здесь есть над чем поработать", — сказал Понарьин

По его словам, на сегодняшний день в 146 тысячах ДТП в России погибли около 15,5 тысячи человек, порядка 160 тысяч получили ранения. "Говорю приблизительные цифры, поскольку они оперативные, они будут уточняться. И, к сожалению, на мой взгляд, будут увеличиваться, а не уменьшаться. Такое свойство статистики есть", — добавил Понарьин.

Участники семинара на открытии почтили минутой молчания память погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье, где после падения с моста в реку скончались 19 человек, в том числе водитель, еще 21 пассажир пострадал.