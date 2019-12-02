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РИА Новости

ГИБДД прогнозирует рост смертности на российских дорогах

11:22 02.12.2019 (обновлено: 15:50 02.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Шесть процентов участников ДТП в России погибают на месте происшествия, сообщил заместитель главы Госавтоинспекции России Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
"Нас очень беспокоит, что на местах ДТП по прибытии скорой медицинской помощи гибнут шесть процентов участников ДТП, шесть процентов гибнут в период доставлений с места ДТП до госпиталя, и 16 процентов погибших — это первые сутки нахождения в медицинском учреждении. Здесь есть над чем поработать", — сказал Понарьин
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По его словам, на сегодняшний день в 146 тысячах ДТП в России погибли около 15,5 тысячи человек, порядка 160 тысяч получили ранения. "Говорю приблизительные цифры, поскольку они оперативные, они будут уточняться. И, к сожалению, на мой взгляд, будут увеличиваться, а не уменьшаться. Такое свойство статистики есть", — добавил Понарьин.
Участники семинара на открытии почтили минутой молчания память погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье, где после падения с моста в реку скончались 19 человек, в том числе водитель, еще 21 пассажир пострадал.
Семинар по обеспечению дорожного движения продлится до 6 декабря. Мероприятие организовано ГУОБДД России и общественной организацией "Движение без опасности".
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ГосавтоинспекцияГИБДД МВД РФРоссияОбщество
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