Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе

"Этот снег в начале недели таять не будет, потому что температура воздуха останется отрицательной и днем, и ночью. Минимальная температура в Москве во вторник – минус 3 – минус 5, по области – до минус 8. Дневная температура останется на том же уровне, что и в понедельник, минус 1 – минус 3 и минус 1 – минус 6 по области", — добавила Позднякова.