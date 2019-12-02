Россия видит и плюсы, и минусы от выхода Британии из ЕС, заявил Келин

ЛОНДОН, 2 дек - РИА Новости. Россия видит для себя как положительные, так и негативные стороны Россия видит для себя как положительные, так и негативные стороны выхода Великобритании из Евросоюза , сообщил РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин

По словам дипломата, пребывание Британии в ЕС было выгодно России с точки зрения большей предсказуемости отношений и уже существующей базы общеевропейских нормативов и договоренностей.

"Но с другой стороны, если Brexit произойдет, у нас появятся новые возможности, поскольку исчезнут барьеры, установленные ЕС. Например, в торговле сейчас есть около 20 барьеров и ограничений такого рода: по стали, в химической промышленности, по хрому", - заявил Келин.

Он добавил, что российский бизнес с большой осторожностью относится к предстоящим переменам в статусе Британии. "У них (бизнесменов) есть идеи и планы для работы там, но они воздержатся от этого, пока ситуация не прояснится", - сказал посол.

Вместе с тем, он подчеркнул, что с политической точки зрения Россия занимает нейтральную позицию по вопросу Brexit, поскольку это решение является внутренним делом Британии.