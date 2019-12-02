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РИА Новости

Россия видит и плюсы, и минусы от выхода Британии из ЕС, заявил Келин

11:21 02.12.2019
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© Фото : МИД РФАндрей Келин
Андрей Келин
© Фото : МИД РФ
Андрей Келин. Архивное фото
ЛОНДОН, 2 дек - РИА Новости. Россия видит для себя как положительные, так и негативные стороны выхода Великобритании из Евросоюза, сообщил РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
По словам дипломата, пребывание Британии в ЕС было выгодно России с точки зрения большей предсказуемости отношений и уже существующей базы общеевропейских нормативов и договоренностей.
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"Но с другой стороны, если Brexit произойдет, у нас появятся новые возможности, поскольку исчезнут барьеры, установленные ЕС. Например, в торговле сейчас есть около 20 барьеров и ограничений такого рода: по стали, в химической промышленности, по хрому", - заявил Келин.
Он добавил, что российский бизнес с большой осторожностью относится к предстоящим переменам в статусе Британии. "У них (бизнесменов) есть идеи и планы для работы там, но они воздержатся от этого, пока ситуация не прояснится", - сказал посол.
Вместе с тем, он подчеркнул, что с политической точки зрения Россия занимает нейтральную позицию по вопросу Brexit, поскольку это решение является внутренним делом Британии.
Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта, однако из-за того, что парламент страны не смог ратифицировать соглашение с ЕС об условиях Brexit, этот "развод" был отложен на 31 октября. По схожей причине Brexit был отодвинуть вновь - теперь уже на 31 января. Без ратифицированного договора будет "жесткий" Brexit, который грозит весьма неприятными экономическими последствиями обеим сторонам, ведь с момента отделения страны от союза к ней перестанут применяться законодательные нормы ЕС.
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BrexitАндрей КелинЕвросоюзВеликобританияРоссияВ мире
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