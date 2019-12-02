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РИА Новости

В ГИБДД заявили о нехватке дорог для комфортной езды автомобилей

11:20 02.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЧита
Чита
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
Сотрудник ГИБДД
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Семинар по обеспечению дорожного движения открылся в Москве в понедельник и продлится до 6 декабря. Мероприятие организовано ГУОБДД России и общественной организацией "Движение без опасности".
"Почему мы так поддерживаем идею пересадки водителей на общественный транспорт? Мы убираем с дороги рискованные элементы, освобождаем дороги, повышаем их пропускную способность. Опыт Москвы показал, что это совершенно правильное направление. Невозможно на сегодняшний момент выстроить столько дорог, чтобы автомобили чувствовали себя свободно и комфортно на дорогах. Поэтому выход один – возвращаться к старому советскому способу – использовать комфортный, массовый общественный транспорт", - сказал Понарьин.
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ГосавтоинспекцияАвтомобильные дорогиГИБДД МВД РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
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2 декабря, 16:25
Aмон Ра
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Дорог и не будет хватать, когда на месте старых двух-этажных бараков строятся человейники по 25-30 этажей, а место под расширение дороги в этих районах даже не подразумевается.
2 декабря, 12:42
ПКПавел Корнеев
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