В ГИБДД заявили о нехватке дорог для комфортной езды автомобилей

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
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Семинар по обеспечению дорожного движения открылся в Москве в понедельник и продлится до 6 декабря. Мероприятие организовано ГУОБДД России и общественной организацией "Движение без опасности".
"Почему мы так поддерживаем идею пересадки водителей на общественный транспорт? Мы убираем с дороги рискованные элементы, освобождаем дороги, повышаем их пропускную способность. Опыт Москвы показал, что это совершенно правильное направление. Невозможно на сегодняшний момент выстроить столько дорог, чтобы автомобили чувствовали себя свободно и комфортно на дорогах. Поэтому выход один – возвращаться к старому советскому способу – использовать комфортный, массовый общественный транспорт", - сказал Понарьин.