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РИА Новости

На Урале экс-представитель Минобороны получил срок за передачу взяток

11:16 02.12.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 2 дек – РИА Новости. Суд в Челябинской области приговорил к 3 годам колонии строгого режима и штрафу в 6 миллионов рублей бывшего представителя Минобороны РФ, который выступил посредником при передаче взяток на сумму 27 миллионов рублей, сообщила в понедельник пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным УФСБ, с 2013 года осужденный ежемесячно выступал посредником при передаче взяток уполномоченному за госприемку в суммах от 300 до 750 тысяч рублей от коммерческих предприятий за общее покровительство деятельности организаций при исполнении гособоронзаказа. Общая сумма взяток составила 27 миллионов рублей.
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УФСБ отмечает, что ранее бывший уполномоченный за госприемку изделий оборонно-промышленного комплекса был осужден Магнитогорским гарнизонным военным судом за "получение взятки в особо крупном размере" к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 28,8 миллиона рублей. Изъятые в процессе предварительного расследования денежные средства в размере 5 миллионов рублей, полученные осужденным за посредничество во взяточничестве, обращены в доход государства.
"Миасский городской суд приговорил представителя Минобороны России, причастного к передаче взяток уполномоченному за госприемку изделий оборонно-промышленного комплекса, по части 4 статьи 291.1 УК России (посредничество во взяточничестве) к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 6 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Также он лишен права занимать должности в военных представительствах Минобороны России сроком на 3 года, уточняется в сообщении.
Осужденный был задержан сотрудниками УФСБ в феврале 2019 года, добавляет пресс-служба.
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияЧелябинская областьПроисшествия
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