На Урале экс-представитель Минобороны получил срок за передачу взяток

ЧЕЛЯБИНСК, 2 дек – РИА Новости. Суд в Суд в Челябинской области приговорил к 3 годам колонии строгого режима и штрафу в 6 миллионов рублей бывшего представителя Минобороны РФ, который выступил посредником при передаче взяток на сумму 27 миллионов рублей, сообщила в понедельник пресс-служба УФСБ России по региону.

По данным УФСБ, с 2013 года осужденный ежемесячно выступал посредником при передаче взяток уполномоченному за госприемку в суммах от 300 до 750 тысяч рублей от коммерческих предприятий за общее покровительство деятельности организаций при исполнении гособоронзаказа. Общая сумма взяток составила 27 миллионов рублей.

УФСБ отмечает, что ранее бывший уполномоченный за госприемку изделий оборонно-промышленного комплекса был осужден Магнитогорским гарнизонным военным судом за "получение взятки в особо крупном размере" к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 28,8 миллиона рублей. Изъятые в процессе предварительного расследования денежные средства в размере 5 миллионов рублей, полученные осужденным за посредничество во взяточничестве, обращены в доход государства.

"Миасский городской суд приговорил представителя Минобороны России, причастного к передаче взяток уполномоченному за госприемку изделий оборонно-промышленного комплекса, по части 4 статьи 291.1 УК России (посредничество во взяточничестве) к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 6 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Также он лишен права занимать должности в военных представительствах Минобороны России сроком на 3 года, уточняется в сообщении.