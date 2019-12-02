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РИА Новости

Конференция Performance Marketing Moscow пройдет 4 декабря в Москве

11:14 02.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосква-сити
Москва-сити
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 2 дек - ООО "ТуБиДу". В кинотеатре "Октябрь" 4 декабря 2019 года состоится Performance Marketing Moscow (PMM) – главная в России профессиональная конференция о performance marketing. Организаторы мероприятия – digital-агентство R:TA и РАЭК.
12 главных докладов со всего мира на Performance Marketing Moscow 2019. Среди российских спикеров – топ-100 рекламодателей.
Что будет?
- 8 часов погружения в мир digital;
- 10 новых технологий и инструментов;
- 12 главных спикеров со всего мира;
- 1400 маркетинг директоров и digital менеджеров со стороны брендов;
- 600 топовых представителей digital агентств и площадок;
- 2000 новых полезных знакомств
Вместе с топ-менеджерами крупнейших брендов и технологических компаний вы первыми узнаете главные digital тренды 2020 в России и в мире.
Официальный сайт конференции.
Место проведения: г. Москва, Новый Арбат, д. 24, Кинотеатр "Октябрь"
Контактный телефон: +7 (919) 5590872
Контактное лицо: Анастасия Каменская
Email.
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