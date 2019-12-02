Конференция Performance Marketing Moscow пройдет 4 декабря в Москве

МОСКВА, 2 дек - ООО "ТуБиДу". В кинотеатре "Октябрь" 4 декабря 2019 года состоится Performance Marketing Moscow (PMM) – главная в России профессиональная конференция о performance marketing. Организаторы мероприятия – digital-агентство R:TA и РАЭК.

12 главных докладов со всего мира на Performance Marketing Moscow 2019. Среди российских спикеров – топ-100 рекламодателей.

Что будет?

- 8 часов погружения в мир digital;

- 10 новых технологий и инструментов;

- 12 главных спикеров со всего мира;

- 1400 маркетинг директоров и digital менеджеров со стороны брендов;

- 600 топовых представителей digital агентств и площадок;

- 2000 новых полезных знакомств

Вместе с топ-менеджерами крупнейших брендов и технологических компаний вы первыми узнаете главные digital тренды 2020 в России и в мире.

Место проведения: г. Москва, Новый Арбат, д. 24, Кинотеатр "Октябрь"

Контактный телефон: +7 (919) 5590872

Контактное лицо: Анастасия Каменская