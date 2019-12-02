ОНК: обращений по условиям содержания Захарченко в колонии не было

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 дек - РИА Новости. Обращений по условиям содержания в мордовской колонии №5 бывшего полковника МВД Обращений по условиям содержания в мордовской колонии №5 бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко , осужденного за взяточничество, не поступало, заявил РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) республики Валерий Крутов, назвавший глупостью версию о ВИЧ-инфицированных соседях бывшего борца с коррупцией

В понедельник Telegram-канал Life shot написал, что экс-полицейского поселили в один блок с ВИЧ-инфицированными и больными туберкулезом, а Захарченко жалуется на то, что за каждым его шагом следят при помощи камер и не дают общаться с другими заключенными.

"Насчет ВИЧ-инфицированных – не верю, что это за глупости? Быть такого не может. Мы, конечно, уточним это. Обращений никаких не было", - заявил агентству председатель Мордовской ОНК.

По его словам, обращения с жалобами на условия содержания в колонии могли поступить от родственников Захарченко, адвокатов или от самого осужденного как в ОНК, так и уполномоченному по правам человека, в Следственный комитет или прокуратуру. "Таких обращений, насколько мне известно, не было", - отметил Крутов.

По поводу видеокамер, на которые якобы жалуется Захарченко, правозащитник заявил, что они, напротив, установлены на благо осужденных. "Конечно, везде видеокамеры. Мы к этому стремимся, чтобы все было в объективах, чтобы не было никаких нарушений – как со стороны осужденных, так и со стороны тех, кто надзирает", - подчеркнул он.

Комментируя фразу о том, что Захарченко якобы не разрешают общаться с другими заключенными, Крутов отметил, что недавно прибывший в колонию осужденный может находиться на карантине в течение одной-двух недель, "пока возьмут все анализы, пока он привыкнет к распорядку".

"Полковник Захарченко для нас – такой же осужденный, как и все остальные. Мы едем (на проверку в колонию – ред.) либо по плану, либо по обращениям. Обращений не было. По плану в пятую колонию мы поедем в ближайшее время, но не сегодня - в течение, может быть, месяца", - резюмировал Крутов.

РИА Новости пока не располагает комментарием УФСИН.