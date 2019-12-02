Экс-главу МЧС Кузбасса будут судить по делу о пожаре в "Зимней вишне"

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Генпрокуратура направила в суд уголовное дело бывшего начальника ГУМЧС по Кузбассу в связи с трагедией в "Зимней вишне", сообщил журналистам в понедельник официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.
15 сентября, 05:18В Кемерово на месте сгоревшей "Зимней вишни" открыли "Парк ангелов"
В сообщении прокуратуры Александр Мамонтов назван действующим руководителем главка, однако на самом деле его еще прошлым летом сняли с поста. Вторым обвиняемым по делу проходит бывший подчиненный Мамонтова – главный государственный инспектор Кемерово по пожарному надзору Григорий Терентьев.
"В зависимости от роли и степени участия, они обвиняются по статьям "Присвоение или растрата", "Халатность" и "Мошенничество"... Дело направлено в Центральный районный суд Кемерово", - сказал Куренной.
Как полагает следствие, Мамонтов и Терентьев, зная о нарушениях противопожарной безопасности в ТРЦ "Зимняя Вишня", "не приняли меры для проведения проверки".
В том числе из-за их халатности, полагает следствие, пожар приобрел такие масштабы и такие последствия: система пожаротушения была сломана, а аварийные выходы закрыты.
Кроме того, в прошлом году Мамонтов, по мнению следствия, похитил более 1,8 миллиона рублей из казны своего главка, фиктивно устроив нескольких человек на работу.
В свою очередь Терентьев, по данным следствия, в 2017-18 годах похитил более 48 тысяч рублей, подделав документы о затратах на отпуск: по закону, сотрудникам МЧС возмещают деньги, которые они потратили, чтобы доехать до места проведения отпуска и обратно.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети. Всего в рамках уголовных дел арестованы 15 человек.