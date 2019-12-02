Экс-главу МЧС Кузбасса будут судить по делу о пожаре в "Зимней вишне"

© Фото : МЧС России по Кемеровской области Пожарные в помещении ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Генпрокуратура направила в суд уголовное дело бывшего начальника ГУМЧС по Кузбассу в связи с трагедией в "Зимней вишне", сообщил журналистам в понедельник официальный представитель надзорного ведомства Генпрокуратура направила в суд уголовное дело бывшего начальника ГУМЧС по Кузбассу в связи с трагедией в "Зимней вишне", сообщил журналистам в понедельник официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной

В сообщении прокуратуры Александр Мамонтов назван действующим руководителем главка, однако на самом деле его еще прошлым летом сняли с поста. Вторым обвиняемым по делу проходит бывший подчиненный Мамонтова – главный государственный инспектор Кемерово по пожарному надзору Григорий Терентьев.

"В зависимости от роли и степени участия, они обвиняются по статьям "Присвоение или растрата", "Халатность" и "Мошенничество"... Дело направлено в Центральный районный суд Кемерово", - сказал Куренной.

Как полагает следствие, Мамонтов и Терентьев, зная о нарушениях противопожарной безопасности в ТРЦ "Зимняя Вишня", "не приняли меры для проведения проверки".

В том числе из-за их халатности, полагает следствие, пожар приобрел такие масштабы и такие последствия: система пожаротушения была сломана, а аварийные выходы закрыты.

Кроме того, в прошлом году Мамонтов, по мнению следствия, похитил более 1,8 миллиона рублей из казны своего главка, фиктивно устроив нескольких человек на работу.

В свою очередь Терентьев, по данным следствия, в 2017-18 годах похитил более 48 тысяч рублей, подделав документы о затратах на отпуск: по закону, сотрудникам МЧС возмещают деньги, которые они потратили, чтобы доехать до места проведения отпуска и обратно.