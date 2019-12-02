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РИА Новости

Эксперт рассказал о сокращении украинского экспорта оружия

11:08 02.12.2019 (обновлено: 17:10 02.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦех по производству бронетранспортеров на Львовском бронетанковом заводе
Цех по производству бронетранспортеров на Львовском бронетанковом заводе
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Основным покупателем украинской военной продукции, в частности ее комплектующих, была Россия, после потери этого рынка в 2014 году экспорт украинских вооружений сократился в четыре раза, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Ранее новый заместитель гендиректора концерна "Укроборонпром", бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил, что украинская компания "выигрывает" позиции у России на внешних рынках и продолжает с ней конкурировать.
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"Украина как минимум в четыре раза снизила экспорт вооружений за последние годы. В основном это связано с потерей российского рынка сбыта украинских вооружений. До государственного переворота в 2014 году основной статьей дохода украинского ОПК являлся экспорт комплектующих в Россию, преимущественно вертолетных двигателей и силовых установок для кораблей различного класса ВМФ России", — сказал Коротченко.
Он напомнил, что "в лучшие времена при Януковиче" военный экспорт Украины составлял более двух миллиардов долларов в год. По оценке ЦАМТО, в 2016 году он составил 372 миллиона долларов, в 2017 году — 343 миллиона, в 2018 году — 555 миллионов, а по прогнозам на 2019 год, составит 517 миллионов долларов. Таким образом, в целом за последние пять лет Украина может занять 18-е место среди мировых экспортеров оружия, хотя когда-то входила в первую десятку.
По словам эксперта, сейчас основной доход Украина получает за счет сбыта вооружений из состава своих Вооруженных сил, причем большую часть продает африканским странам. Коротченко отметил, что, продавая устаревшее вооружение, Украина занимается демпингом и "перебивает" некоторые программы России по поставке нового оружия странам этого региона. Долю новых вооружений в общих поставках Украины эксперт назвал незначительной.
"В целом можно констатировать, что потеря российского рынка вооружения и военной техники отбросила Украину из первой десятки крупнейших стран — экспортеров вооружения и военной техники в конец второй десятки", — добавил Коротченко.
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