Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-02T11:08+0300
https://ria.ru/20191202/1561836105.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156040/69/1560406915_0:116:800:566_1036x0_80_0_0_ea1e0c37fd9d8c197ff57dabc7a55500.jpg
РИА Новости

Разработчик рассказал, какие цели может обнаруживать РЛС "Контейнер"

11:08 02.12.2019
1692
© Фото : Минобороны РоссииПриемная часть радиолокационной станции "Контейнер"
Приемная часть радиолокационной станции Контейнер
© Фото : Минобороны России
Приемная часть радиолокационной станции "Контейнер"
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Новая загоризонтная радиолокационная станция "Контейнер" сможет обнаруживать все типы аэродинамических целей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "НПК "Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи" (НИИДАР, входит в РТИ).
"Новая РЛС "Контейнер" может обнаруживать все типы аэродинамических целей. Это и самолеты боевой, стратегической авиации, и крылатые ракеты, и гиперзвуковые летательные аппараты, и так далее", - сказали в компании.
Там отметили, что всего планируется построить четыре таких станции для прикрытия западного, восточного, северо-западного и южного направлений.
Ранее в Минобороны России сообщили, что вокруг границ России будет создано сплошное радиолокационное поле, чтобы заранее отследить пуски крылатых ракет, подъем в воздух боевой авиации и другие аэродинамические цели. В новую систему войдут загоризонтные станции типа "Контейнер", первая из которых заступила на боевое дежурство 1 декабря в Мордовии. В настоящее время, отметили в ведомстве, в РФ создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении. В систему входят РЛС типа "Воронеж", их главная задача - отследить пуски баллистических ракет по российской территории.
Экран РЛС
28 июня, 19:55Сказано в эфире
"Большой потенциал". Военный эксперт рассказал о новой РЛС "Тропа"В России создали радиолокационную станцию "Тропа", которую нельзя засечь с воздуха. Военный эксперт Вадим Козюлин в эфире радио Sputnik отметил, что станция найдет применение и в военной, и в гражданской сфере.
В октябре генеральный директор НИИДАР Кирилл Макаров в интервью РИА Новости сообщал, что сплошное радиолокационное поле российской системы предупреждения о ракетном нападении создано, и оно замкнуто, но верховным главнокомандующим была поставлена задача создать двухдиапазонное поле - метровое и дециметровое. По его словам, уже сегодня ВКС РФ могут обнаружить любую межконтинентальную ракету.
3000000
Обсудить 1
Воздушно-космические силы РоссииРоссияБезопасность
Рекомендуем
Немецкая певица Каролина Катарина Мюллер (C. C. Catch)
C. C. Catch восхитил поступок иркутского школьника, спасшего девочку
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР предложил сделать русский язык единственным государственным
Статуэтки премии Golden Unicorn Awards
Лауреатов российской кинопремии "Золотой Единорог" наградят в Лондоне
Побережье Атлантического океана
СМИ: в Шотландии в желудке кашалота обнаружили сто килограммов мусора
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
Пушков оценил совет Кравчука Зеленскому перед "нормандской" встречей
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко
В Сети высмеяли Ляшко, сравнившего себя с Черчиллем
Стрельба в кафе в Черкесске
Опубликовано видео перестрелки в кафе в Черкесске
Стенд компании Газпром
Венгрия готова начать обсуждение с "Газпромом" нового договора по газу
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Мурманской области проверят данные о нападении стаи собак на ребенка
Фестиваль Русские сезоны
Фестиваль "Русские сезоны" получил награду The Best Event Awards World
Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди
Премьер Ирака считает, что его отставка прекратит кризис в стране
Участники акции протеста в Тбилиси
Оппозиция в Грузии анонсировала начало митингов в регионах страны
Исполняющий обязанности министра туризма Ливана Одес Киданян
В Ливане рассказали о возможном запуске прямых рейсов в Россию
Русский дом в Берлине
В МИД Германии заявили о намерении углублять сотрудничество с Россией
Здание посольства РФ в Эстонии
Эстония стирает Россию с карты мира. Как это у нее получается
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:09Россия и Сингапур будут развивать инфраструктуру в Африке и Европе
18:07Угрозы взрывов в московских судах и магазинах оказались ложными
18:05Путин подписал закон о показе нацистской символики в учебных целях
18:03Эксперты оценили идею о дискуссии по поводу суррогатного материнства
18:03Синоптик рассказала, когда в Москве появятся сугробы
17:59Путин одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2019 год
17:56Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
17:53В РПЦ ответили на слова Киселева о суррогатном материнстве
17:49Нидерланды обвинили Россию в умышленном отказе выдать Цемаха
17:48В ЛНР оценили условие Зеленского по проведению выборов в Донбассе
17:41Минобороны опровергло статью NYT об атаке на лагерь беженцев в Сирии
17:38Аэропорт Шереметьево проверят после сообщения о минировании
17:36Богданов обсудил с послом Саудовской Аравии ситуацию в Йемене и Сирии
17:33Горнолыжный сезон на "Красной поляне" в Сочи откроется в пятницу
17:32Госдума завершит осеннюю сессию 18 декабря
17:29Под Воронежем отправили в колонию пару, которая избивала сына
17:27Эксперт пожаловался на нехватку кадров в туризме
17:22Угроза минирования в аэропорту "Домодедово" не подтвердилась
17:20Асад обсудил с российской делегацией ситуацию в Идлибе
17:17Путин подписал закон о применении электрошокеров транспортной полицией
Лента новостейМолния