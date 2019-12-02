Разработчик рассказал, какие цели может обнаруживать РЛС "Контейнер"

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Новая загоризонтная радиолокационная станция "Контейнер" сможет обнаруживать все типы аэродинамических целей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "НПК "Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи" (НИИДАР, входит в РТИ).

"Новая РЛС "Контейнер" может обнаруживать все типы аэродинамических целей. Это и самолеты боевой, стратегической авиации, и крылатые ракеты, и гиперзвуковые летательные аппараты, и так далее", - сказали в компании.

Там отметили, что всего планируется построить четыре таких станции для прикрытия западного, восточного, северо-западного и южного направлений.

Ранее в Минобороны России сообщили, что вокруг границ России будет создано сплошное радиолокационное поле, чтобы заранее отследить пуски крылатых ракет, подъем в воздух боевой авиации и другие аэродинамические цели. В новую систему войдут загоризонтные станции типа "Контейнер", первая из которых заступила на боевое дежурство 1 декабря в Мордовии. В настоящее время, отметили в ведомстве, в РФ создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении. В систему входят РЛС типа "Воронеж", их главная задача - отследить пуски баллистических ракет по российской территории.