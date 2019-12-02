Адмирал оценил планы по строительству нового российского авианосца

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Новый авианосец в будущем может пригодиться России, однако в ближайшей перспективе этот проект является слишком затратным и неприоритетным, заявил в понедельник РИА Новости экс-командующий Балтийским флотом РФ (2001-2006) адмирал Новый авианосец в будущем может пригодиться России, однако в ближайшей перспективе этот проект является слишком затратным и неприоритетным, заявил в понедельник РИА Новости экс-командующий Балтийским флотом РФ (2001-2006) адмирал Владимир Валуев

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил РИА Новости, что стоимость разработки и строительства нового российского авианосца в случае решения о его строительстве оценивается в 300-400 миллиардов рублей, данные средства не предусмотрены текущей Государственной программой вооружений (ГПВ 2018-2027).

"Авианосцы нам не повредили бы, но я считаю, что это не первоочередная задача для России. Авианосное ударное соединение включает в себя сам авианосец, корабль-носитель атомного оружия, около 12 кораблей ближнего охранения авианосца, корабли противоракетного барьера, две-три подводных лодки и противолодочную авиацию. То есть речь идёт не только о миллиардах, затраченных на сам корабль, но и о миллиардах, потраченных на его обеспечение", - отметил Валуев.

Адмирал подчеркнул, что сегодня России стоит развивать другие типы морских вооружений, поскольку авианосец это не оружие защиты, а нападения, в то время как главная задача ВС РФ – защищать страну и другие дружественные государства.

"По моему мнению, для России создание авианосцев - задача преждевременная, этот проект разорит бюджет, выделенный для ВМФ. У нас есть другие силы, более важные и полезные для нас, например подлодки с баллистическими и крылатыми ракетами и авиация, которая во взаимодействии с субмаринами будет успешно решать задачи по защите нашего государства", - сказал собеседник агентства.

Сейчас в составе ВМФ России всего один авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который находится в процессе ремонта.

На сегодняшний день существует несколько инициативных проектов, в том числе представленный в 2019 году на международном военно-морском салоне Невским ПКБ авианосец "Ламантин". По замыслу разработчиков, на корабле водоизмещением 80-90 тысяч тонн могут базироваться до 60 различных летательных аппаратов и 6-10 беспилотников.