Умер пенсионер, потерявший шестерых внуков при теракте в Беслане

Трагедия унесла жизни его внука Бориса и внучек Анны, Альбины, Любови, Ларисы и Дзерассы. Детям было от восьми до 15 лет.

Отмечается, что еще двое внуков мужчины выжили при теракте. Один из них, Азамат Тотиев, потерял глаз из-за взрыва.

Теракт в бесланской школе, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 186 детей, произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воды и еды.