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РИА Новости

Умер пенсионер, потерявший шестерых внуков при теракте в Беслане

11:01 02.12.2019 (обновлено: 11:46 02.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкФеликс Тотиев на кладбище "Город ангелов" у могил шести своих внуков, погибших в результате теракта в бесланской школе №1 в 2004 году
Феликс Тотиев на кладбище Город ангелов у могил шести своих внуков, погибших в результате теракта в бесланской школе №1 в 2004 году
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В Беслане прошли похороны Феликса Тотиева, потерявшего шестерых внуков во время захвата школы террористами 15 лет назад, сообщает североосетинский информационный портал Abon.
Трагедия унесла жизни его внука Бориса и внучек Анны, Альбины, Любови, Ларисы и Дзерассы. Детям было от восьми до 15 лет.
Отмечается, что еще двое внуков мужчины выжили при теракте. Один из них, Азамат Тотиев, потерял глаз из-за взрыва.
Теракт в бесланской школе, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 186 детей, произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воды и еды.
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БесланСеверная ОсетияОбщество
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