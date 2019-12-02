Захарова ответила на слова Киева о готовности принять "пару областей"

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на заявление вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о готовности Киева "принять пару российских областей".
Ранее Кулеба прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что национализм и притеснение малых народов могут привести к развалу Украины. Вице-премьер заявил, что ни одна из областей не выйдет из состава страны. При этом Украина готова принять пару регионов России, отметил он, "для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни".
"Одна "российская область" уже была в составе Украины, и ей там не понравилось", — отреагировала Захарова в эфире НСН.
В марте 2014 года Крым воссоединился с Россией после проведенного на полуострове референдума. Украина по-прежнему считает его своей, но временно оккупированной территорией. Владимир Путин не раз подчеркивал, что "вопрос Крыма закрыт окончательно".