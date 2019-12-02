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РИА Новости

Захарова ответила на слова Киева о готовности принять "пару областей"

10:55 02.12.2019 (обновлено: 16:33 02.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на заявление вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о готовности Киева "принять пару российских областей".
Ранее Кулеба прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что национализм и притеснение малых народов могут привести к развалу Украины. Вице-премьер заявил, что ни одна из областей не выйдет из состава страны. При этом Украина готова принять пару регионов России, отметил он, "для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни".

"Одна "российская область" уже была в составе Украины, и ей там не понравилось", — отреагировала Захарова в эфире НСН.

В марте 2014 года Крым воссоединился с Россией после проведенного на полуострове референдума. Украина по-прежнему считает его своей, но временно оккупированной территорией. Владимир Путин не раз подчеркивал, что "вопрос Крыма закрыт окончательно".
Собиратель земель украинских
16:32
Собиратель земель украинских
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Обсудить 70
Дмитрий КулебаМария ЗахароваМИД РФГосдума РФКрымРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Россия в состоянии "проглотить" всю Украину как это бывало в Советские временна, и даже "дарила" ей часть своих территорий. А вот последняя не то что не в состоянии "переварить" подаренное, не в состоянии даже удержать его.
2 декабря, 11:24
Евстафий Погорелый
436711011
И эта российская область, вернется в ближайшем будущем в родные края! "Время собирать камни" (с)
2 декабря, 11:16
чпчто по чём
62506111323
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