Захарова ответила на слова Киева о готовности принять "пару областей"

Ранее Кулеба прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что национализм и притеснение малых народов могут привести к развалу Украины. Вице-премьер заявил, что ни одна из областей не выйдет из состава страны. При этом Украина готова принять пару регионов России, отметил он, "для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни".