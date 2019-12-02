В Москве перенесли "Дальневосточную ярмарку" из-за ДТП в Забайкалье

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Открытие "Дальневосточной ярмарки" в Москве перенесли из-за траура по погибшим в ДТП с автобусом в Забайкальском крае, сообщили РИА Новости в оргкомитете мероприятия.
"Дальневосточная ярмарка" будет идти в рамках "Дней Дальнего Востока" на Новом Арбате до 8 декабря.
"Сегодня день траура, мероприятие переносится на завтра", - рассказал собеседник агентства.
Ранее глава Забайкальского края Александр Осипов объявил 2 декабря днем траура в регионе в связи с ДТП с автобусом в Забайкалье. Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. В аварии погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 21 пассажир пострадал. Возбуждено уголовное дело.