В Москве перенесли "Дальневосточную ярмарку" из-за ДТП в Забайкалье

"Дальневосточная ярмарка" будет идти в рамках "Дней Дальнего Востока" на Новом Арбате до 8 декабря.

Ранее глава Забайкальского края Александр Осипов объявил 2 декабря днем траура в регионе в связи с ДТП с автобусом в Забайкалье. Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. В аварии погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 21 пассажир пострадал. Возбуждено уголовное дело.