В Вологодской области пару опекунов будут судить за убийство ребенка

Как полагает следствие, в 2017 году мальчик был передан под опеку, где в течение почти полутора лет систематически подвергался жестокому насилию и истязаниям со стороны приемных родителей. В августе 2018 года Блохина, будучи пьяной, несколько раз ударила ребенка по голове деревянным черенком швабры за то, что он пытался взять еду из холодильника. Когда мальчик упал, она нанесла ему не менее 135 ударов по голове и телу металлической садовой лопаткой, руками и ногами. В результате травм ребенок впал в состоянии комы.