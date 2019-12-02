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РИА Новости

В Вологодской области пару опекунов будут судить за убийство ребенка

10:51 02.12.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоТабличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
© РИА Новости / Алексей Куденко
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Супружеская пара опекунов из Вологодской области предстанет перед судом по делу об убийстве шестилетнего мальчика, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
"Заместитель генпрокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении супругов Евгения и Юлии Блохиных ... После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Вологодский областной суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в зависимости от роли и степени участия супруги обвиняются по статьям "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", "истязание", "убийство", "оставление в опасности" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
Как полагает следствие, в 2017 году мальчик был передан под опеку, где в течение почти полутора лет систематически подвергался жестокому насилию и истязаниям со стороны приемных родителей. В августе 2018 года Блохина, будучи пьяной, несколько раз ударила ребенка по голове деревянным черенком швабры за то, что он пытался взять еду из холодильника. Когда мальчик упал, она нанесла ему не менее 135 ударов по голове и телу металлической садовой лопаткой, руками и ногами. В результате травм ребенок впал в состоянии комы.
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Подчеркивается, что Блохины не обратились за медпомощью, а стали уничтожать следы преступления. Мальчик был госпитализирован только спустя полтора часа бригадой "скорой", которая была вызвана приглашенным супругами медработником. Сообщается, что в апреле 2019 года ребенок, не приходя в сознание, скончался в больнице.
"Судебно-медицинская экспертиза установила, что за время нахождения в приемной семье ребенок получил 15 переломов ребер, переломы ключицы, костей таза и позвоночника, а также множественные ушибы и ссадины", - добавляется в сообщении.
Кроме того, продолжается расследование дел по фактам халатности и служебного подлога должностных лиц органов опеки администрации Вологды.
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Генеральная прокуратура РФВологодская областьПроисшествия
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