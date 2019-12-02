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РИА Новости

В Брянской области в реке обнаружили тела трех школьников

10:43 02.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
БРЯНСК, 2 дек – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели трех детей, тела которых были обнаружены в реке Ипуть в Брянской области, сообщает СУСК РФ по региону.
Как отмечает следствие, тела трех несовершеннолетних детей 2006, 2007 и 2008 годов рождения были обнаружены вечером воскресенья в брянском городе Сураже в реке Ипуть.
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"По данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, предварительной причиной трагедии явился выход несовершеннолетних на неокрепший лёд реки. Тела детей были обнаружены без видимых телесных повреждений.
Следователи провели осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, проводится расследование.
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