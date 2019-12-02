В Брянской области в реке обнаружили тела трех школьников

"По данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.