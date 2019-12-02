В Бурятии девочке, забытой в сугробе, не грозит ампутация

"После чего девочку доставили в республиканскую детскую клиническую больницу в отделение реанимации. У девочки было обморожение второй степени. Ей провели антиболевую терапию и терапию по улучшении микроциркуляции сосудов. Вопрос об ампутации не стоит. Ребенка переводят в отделение хирургии", - сказала собеседница агентства.