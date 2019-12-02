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РИА Новости

В Бурятии девочке, забытой в сугробе, не грозит ампутация

10:42 02.12.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи, переданном учреждениям здравоохранения Свердловской области
Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи, переданном учреждениям здравоохранения Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 2 дек - РИА Новости. Трехгодовалую девочку, получившую вторую степень обморожения после того, как пьяный двоюродный дед забыл ее ночью на улице, перевели из реанимации в хирургию, ампутация ног ей не грозит, сообщила РИА Новости официальный представитель минздрава Бурятии Туяна Лыгденова.
Военнослужащие пограничного управления ФСБ России
22 ноября, 08:16
В Приамурье задержали двух обмороженных нелегалов из Эфиопии
Ранее в МВД республики сообщили, что инцидент произошел в ночь на воскресенье. Утром на обочине дороги Заиграево - Улан-Удэ на окраине СНТ 43-летний прохожий мужчина обнаружил трехлетнюю девочку, которую в состоянии алкогольного опьянения забыл на улице родственник. Ребенок был госпитализирован.
"После чего девочку доставили в республиканскую детскую клиническую больницу в отделение реанимации. У девочки было обморожение второй степени. Ей провели антиболевую терапию и терапию по улучшении микроциркуляции сосудов. Вопрос об ампутации не стоит. Ребенка переводят в отделение хирургии", - сказала собеседница агентства.
В минздраве пояснили, что девочку нашли без обуви. "Не можем сказать почему, вероятно, потеряла в сугробах", - отметили в министерстве.
По данным полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ (оставление в опасности).
Сильные морозы. Архив
24 октября, 14:32РИА Наука
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Республика БурятияРоссияПроисшествия
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