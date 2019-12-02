В Брянске потушили пожар на складе

Пожар на складе в Брянске

© Фото : МЧС России Пожар на складе в Брянске

БРЯНСК, 2 дек - РИА Новости. Спасатели потушили склад в Спасатели потушили склад в Брянске , загоревшийся на площади 500 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по региону.

"В 05.52 пожар был локализован, в 08.06 ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 05.02 мск в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Брянской области поступило сообщение о пожаре по адресу город Брянск, Фокинский район, улица Белобережская. К месту вызова выехали пожарные расчеты.