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РИА Новости

В Брянске потушили пожар на складе

10:40 02.12.2019 (обновлено: 11:24 02.12.2019)
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© Фото : МЧС РоссииПожар на складе в Брянске
Пожар на складе в Брянске
© Фото : МЧС России
БРЯНСК, 2 дек - РИА Новости. Спасатели потушили склад в Брянске, загоревшийся на площади 500 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по региону.
"В 05.52 пожар был локализован, в 08.06 ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, в 05.02 мск в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Брянской области поступило сообщение о пожаре по адресу город Брянск, Фокинский район, улица Белобережская. К месту вызова выехали пожарные расчеты.
Пожарно-спасательное подразделение, прибывшее к месту вызова, обнаружило, что горит одноэтажное складское помещение на площади 500 квадратных метров.
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МЧС РФБрянскБрянская областьПроисшествия
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