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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, будет посвящён разбору популярных ошибок.
2019-12-02T12:00+0300
https://ria.ru/20191202/1561834797.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156183/46/1561834684_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_d04fa78bcab9b8e1c5552044cc5d6b38.jpg
РИА Новости

Подкаст "Страхи/Ошибки": почему нас раздражают собственные родители

12:00 02.12.2019
115
Страхи/Ошибки
Подкаст «Страхи/Ошибки»: почему нас раздражают собственные родители
12:00
Одним в этом стыдно признаться. Другие пишут с вызовом в группе "Токсичные предки". Третьи объясняют, как справились. Мы все однажды злимся на родителей, но это не всякий раз становится катастрофой и чем-то непоправимым. Имеет ли взрослый человек право раздражаться на мать? Страшно ли разорвать отношения с родителями? И будет ли от этого счастье?
Пожалуйста, пройдите опрос.
Взрослые дети лет тридцати злятся на родителей. За то, что те больше не такие сильные, как казалось в детстве, за то, что они слишком быстро стареют, не вовремя просят помочь с телефоном или компьютером, поддаются на "развод" мошенников и вмешиваются в воспитание внуков. Много и нудно советуют, многое забывают.
Почему нам трудно общаться с пожилыми родителями? Как реагировать на их непрошенные советы? Как выросшим детям принять, что их мама и папа больше не всемогущи? Как справиться с раздражением? Как выстроить правильные отношения "с нуля"? Как взрослым детям отстоять личные границы? Как родителям осознать, что их ребёнок уже давно вырос? Почему всем придётся пройти через период разочарования в кумирах детства?
Вместе с клиническим психологом Любовью Черкасовой, экспертом по надомному уходу фонда "Старость в радость" Кирой Белелюбской и Анастасией Туговой, у которой сложности в отношениях с родителями, пробуем разобраться в вечной проблеме отцов и детей.
1:30 когда родители теряют авторитет в глазах детей
4:05 почему "больно видеть, что мой идеал детства с чем-то не справился"
5:40 как принять, что роли детей и родителей рано или поздно начнут смещаться
6:15 в какой момент дети и родители меняются друг с другом ролями
7:45 почему пожилые люди становятся ненужными своим детям
10:30 почему дети "терпят" брюзжащих родителей
12:30 о токсичных родителях, с которыми приходится разрывать отношения
13:25 о страхе не отделиться от взрослых и не отстоять личные границы
17:50 как говорить о своих чувствах с родителями
20:00 о периоде, когда дети и родители оказываются на равных
21:00 что делать, если родитель стал "моральной" обузой и с ним не о чем разговаривать
22:22 как принять, что образ всемогущих мамы и папы разрушился
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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Страхи/ОшибкиПодкаст
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