В Сочи задержали мужчину за попытку провезти полтора килограмма гашиша

СОЧИ, 2 дек – РИА Новости. Срок до 20 лет грозит жителю Челябинской области, пытавшемуся провезти в Сочи около 1,5 килограммов гашиша для продажи, сообщает в понедельник УВД по городу Сочи.
Отмечается, что на стационарном посту Магри полицейские для проверки документов остановили автомобиль марки Hyundai Solaris под управлением 47-летнего приезжего из Оренбургской области. Полицейские обратили внимание, что пассажир заметно нервничал.
31 октября, 15:27В Белоруссии россиянину грозит до 15 лет тюрьмы за провоз наркотиков
"В результате проведения личного досмотра 29-летнего приезжего из Челябинской области в принадлежащем ему рюкзаке правоохранители обнаружили и изъяли сверток с веществом серо-коричневого цвета, а также три брикета, в каждом из которых находились пластины спрессованного вещества коричневого цвета. Все изъятое является наркотическим средством – гашишем, общей массой около полутора килограммов", - говорится в сообщении.
Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Уточняется, что задержанный собирался сбыть наркотик на территории города Сочи.
"Санкции указанных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.