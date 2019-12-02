В Сочи задержали мужчину за попытку провезти полтора килограмма гашиша

"В результате проведения личного досмотра 29-летнего приезжего из Челябинской области в принадлежащем ему рюкзаке правоохранители обнаружили и изъяли сверток с веществом серо-коричневого цвета, а также три брикета, в каждом из которых находились пластины спрессованного вещества коричневого цвета. Все изъятое является наркотическим средством – гашишем, общей массой около полутора килограммов", - говорится в сообщении.