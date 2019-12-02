ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов клиентов банков, сообщили СМИ

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Банк России вернулся к проекту создания межбанковской системы, которая позволит анализировать устройства клиентов для отслеживания сомнительных операций, сообщает РБК со ссылкой на источники в банковской сфере.

Центробанк планирует объединить информацию, получаемую банками о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты заходят в интернет-банк. Создание единой базы направлено на противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Банки самостоятельно анализировали эти сведения с апреля 2018 года, отмечает издание. Оператором единой системы должен стать уже ЦБ, который будет собирать информацию от кредитных учреждений, обрабатывать ее и делиться с ними в определенном объеме.

Например, Банк России намерен анализировать действия, которые совершаются на устройствах клиентов, и на основе этого анализа присваивать им "уровень риска". Банки смогут видеть оценку регулятора и в зависимости от степени риска контролировать операции пользователей.