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РИА Новости

ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов клиентов банков, сообщили СМИ

10:37 02.12.2019 (обновлено: 11:08 02.12.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Банк России вернулся к проекту создания межбанковской системы, которая позволит анализировать устройства клиентов для отслеживания сомнительных операций, сообщает РБК со ссылкой на источники в банковской сфере.
Центробанк планирует объединить информацию, получаемую банками о смартфонах, планшетах и компьютерах, с которых клиенты заходят в интернет-банк. Создание единой базы направлено на противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма.
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Банки самостоятельно анализировали эти сведения с апреля 2018 года, отмечает издание. Оператором единой системы должен стать уже ЦБ, который будет собирать информацию от кредитных учреждений, обрабатывать ее и делиться с ними в определенном объеме.
Например, Банк России намерен анализировать действия, которые совершаются на устройствах клиентов, и на основе этого анализа присваивать им "уровень риска". Банки смогут видеть оценку регулятора и в зависимости от степени риска контролировать операции пользователей.
Представитель Центробанка заявил РБК, что технология пока только тестируется. В декабре регулятор планирует провести с представителями банковского сектора установочную встречу на базе созданной ЦБ ассоциации "Финтех".
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