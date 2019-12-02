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РИА Новости

В Дагестане задержали двух пособников боевиков

10:33 02.12.2019
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© РИА Новости / NewsTeam / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане
Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане
© РИА Новости / NewsTeam
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Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 2 дек - РИА Новости. Двое пособников боевиков задержаны в Дагестане, в доме одного из них обнаружен арсенал оружия, сообщает МВД по региону.
"Правоохранительные органы Дагестана 28 ноября в Махачкале задержали 46-летнего Джабраила Ибнухаджарова и 29-летнего Магомедгаджи Магомедова. Они подозреваются в пособничестве членам бандподполья, в частности, группировке ("Вилаят Кавказ" - ред.) Асельдерова Р.М., нейтрализованого в декабре 2016 года", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.
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В ходе проведенных обысков в доме Ибнухаджарова обнаружен арсенал оружия и боеприпасов.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем" и "Незаконный оборот оружия и боеприпасов", отметили в МВД. В настоящее время следственные действия продолжаются.
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