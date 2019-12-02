В Госдуме прокомментировали слова Кравчука о превосходстве Украины

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек расценил как "нелепые и сомнительные" высказывания бывшего украинского президента Леонида Кравчука, заявившего об историческом превосходстве Украины перед Россией.
Кравчук в эфире телеканала "112" сказал, что Россия "начала формироваться только при Иване Грозном", в то время как Украина якобы уже триста лет была княжеством и государством.
"Очень жаль, что экс-президент Украины вместо экспертной оценки политических событий стал специализироваться на скандалах. С его стороны идёт сознательное очернение России и выпячивание якобы украинского исторического превосходства", - заявил РИА Новости Бальбек.
Он предположил, что "возможно, Леонид Кравчук, будучи школьником и студентом, больше интересовался литературой КПСС, а не историческим сведениями, касающихся Украины, поэтому не знал, что князь Владимир, которым по праву гордится вся русская земля, прибыл в Киев из Новгорода - северного русского города", и именно он построил то Киевское княжество, которым так гордится сегодняшняя Украина. "О Москве ещё никто не слышал в X-XI веке, но вот о Русском государстве, находящемся на территории современной северо-западной России, знали все соседи. И именно это Русское государство успешно отражало походы тогдашних "евроинтеграторов", и создало позиционный рубеж, чтобы русская культура в Новгороде и Киеве не потеряла самобытность. Так что, если быть честным, слова экс-президента Украины, а ранее бывшего главного коммуниста Украины об историческом превосходстве Киевского княжества над остальной Русью выглядят жалко, нелепо и сомнительно", - сказал депутат.
Украинские политики и общественные деятели не раз выступали с сомнительными заявлениями на историческую тему. Так, экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии. Бывший президент Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей" и обвинял Россию в попытке "похитить" княжну Анну Ярославну.