В Госдуме прокомментировали слова Кравчука о превосходстве Украины

Кравчук в эфире телеканала "112" сказал, что Россия "начала формироваться только при Иване Грозном", в то время как Украина якобы уже триста лет была княжеством и государством.

Он предположил, что "возможно, Леонид Кравчук, будучи школьником и студентом, больше интересовался литературой КПСС, а не историческим сведениями, касающихся Украины, поэтому не знал, что князь Владимир, которым по праву гордится вся русская земля, прибыл в Киев из Новгорода - северного русского города", и именно он построил то Киевское княжество, которым так гордится сегодняшняя Украина. "О Москве ещё никто не слышал в X-XI веке, но вот о Русском государстве, находящемся на территории современной северо-западной России, знали все соседи. И именно это Русское государство успешно отражало походы тогдашних "евроинтеграторов", и создало позиционный рубеж, чтобы русская культура в Новгороде и Киеве не потеряла самобытность. Так что, если быть честным, слова экс-президента Украины, а ранее бывшего главного коммуниста Украины об историческом превосходстве Киевского княжества над остальной Русью выглядят жалко, нелепо и сомнительно", - сказал депутат.