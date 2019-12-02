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РИА Новости

В Москве восстановили движение поездов на МЦД-2 после сбоя

10:26 02.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПоезд Московского центрального диаметра
Поезд Московского центрального диаметра
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Поезд Московского центрального диаметра. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Движение поездов на МЦД-2 восстановлено, сообщает Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).
Ранее в понедельник сообщалось, что поезда на МЦД-2 и Рижском направлении следуют с увеличенными интервалами из Подольска в Москву.
"Движение на МЦД-2 восстановлено. Несколько поездов МЦД-2 и Рижского направления следуют с увеличенными интервалами в сторону Москвы из-за человека на пути", - говорится в сообщении ЦППК.
Отмечается, что пешеход нарушил правила безопасного поведения на железной дороге - переходил пути в неположенном месте. "Для оказания помощи была вызвана бригада медиков. Предпринимаются все меры, чтобы ввести в график движение поездов", - добавляется в сообщении.
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Центральная пригородная пассажирская компанияМоскваПодольскОбщество
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