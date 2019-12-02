В Москве восстановили движение поездов на МЦД-2 после сбоя

Ранее в понедельник сообщалось, что поезда на МЦД-2 и Рижском направлении следуют с увеличенными интервалами из Подольска в Москву.

"Движение на МЦД-2 восстановлено. Несколько поездов МЦД-2 и Рижского направления следуют с увеличенными интервалами в сторону Москвы из-за человека на пути", - говорится в сообщении ЦППК.

Отмечается, что пешеход нарушил правила безопасного поведения на железной дороге - переходил пути в неположенном месте. "Для оказания помощи была вызвана бригада медиков. Предпринимаются все меры, чтобы ввести в график движение поездов", - добавляется в сообщении.