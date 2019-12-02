В Генпрокуратуре ответили на обвинения в волоките по делу Голунова

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Прокурор сочла несостоятельной жалобу журналиста Прокурор сочла несостоятельной жалобу журналиста Ивана Голунова на бездействие следствия, которое, по его мнению, не торопится расследовать историю с подброшенными наркотиками, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Считаю, что жалоба не подлежит удовлетворению. По делу проводятся необходимые действия, ходатайства рассматриваются", — сказала представитель Генпрокуратуры в Мосгорсуде.

Она напомнила, что дело маркировано грифом "секретно", Голунов остается в статусе свидетеля и на данном этапе знакомить его с материалами дела "нецелесообразно".

"По словам вашего доверителя, наркотики ему подкинули сотрудники правоохранительных органов. В отношении них, безусловно, проводится проверка, знакомить с результатами проверки пока преждевременно", — заявила представитель надзорного ведомства.

Адвокат журналиста Сергей Бадамшин жалуется суду на волокиту: по его словам, следователь не торопится расследовать этот случай, до сих пор не возбудил уголовное дело именно по этому факту, не признал Голунова потерпевшим и не ознакомил с уже полученными материалами.