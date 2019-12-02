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РИА Новости

В Генпрокуратуре ответили на обвинения в волоките по делу Голунова

10:25 02.12.2019 (обновлено: 12:04 02.12.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Прокурор сочла несостоятельной жалобу журналиста Ивана Голунова на бездействие следствия, которое, по его мнению, не торопится расследовать историю с подброшенными наркотиками, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Считаю, что жалоба не подлежит удовлетворению. По делу проводятся необходимые действия, ходатайства рассматриваются", — сказала представитель Генпрокуратуры в Мосгорсуде.

Она напомнила, что дело маркировано грифом "секретно", Голунов остается в статусе свидетеля и на данном этапе знакомить его с материалами дела "нецелесообразно".
"По словам вашего доверителя, наркотики ему подкинули сотрудники правоохранительных органов. В отношении них, безусловно, проводится проверка, знакомить с результатами проверки пока преждевременно", — заявила представитель надзорного ведомства.
Адвокат журналиста Сергей Бадамшин жалуется суду на волокиту: по его словам, следователь не торопится расследовать этот случай, до сих пор не возбудил уголовное дело именно по этому факту, не признал Голунова потерпевшим и не ознакомил с уже полученными материалами.
Голунов в качестве свидетеля ранее дал подробные показания о совершенном против него полицейскими преступлении. По данным защиты, изначально следствие активно занималось этим вопросом, однако с сентября какие-либо действия прекратились, с материалами проверки его не знакомили. Сам Голунов заявлял, что общение со следователями прекратилось на стадии обсуждения заказчиков.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов
6 ноября, 11:47
Голунов назвал Россию "приятной страной" для работы журналистов
191112010
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Иван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваСергей БадамшинГенеральная прокуратура РФМосковский городской судМоскваПроисшествия
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