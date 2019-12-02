Юристы оценили итоги проверки больницы в Приамурье, где заразили детей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор завершил расследование массового инфицирования онкобольных детей в Приамурье вирусным гепатитом, согласно акту, который РИА Новости предоставил отец одного из заболевших детей, всего в гематологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы (АОДКБ) с 2000 по 2019 год заразились 169 человек, юристы АОДКБ требуют признать акт ведомства незаконным.

"Опубликован акт эпидемиологического расследования, по которому доказана связь между посещением медицинского учреждения (АОДКБ), оказанием медицинских услуг и инфицированием гепатитом С. С актом ознакомили родителей заболевших детей, в том числе меня. Сейчас у нас 27 человек находятся в гражданских процессах, родители требуют возмещения морального ущерба от больницы",- рассказал отец одной из заболевших девочек.

Акт (копию документа родитель предоставил РИА Новости) подписан главным санитарным врачом по Амурской области Ольгой Кургановой, в нем сказано, что "среди пациентов ГАУЗ АО "АОДКБ" и контактных наличие маркеров вирусного гепатита С установлено у 169 детей", но количество пострадавших "не является окончательным".

В акте указан наиболее вероятный источник заболевания как минимум у 69 детей с одним и тем же генотипом вируса: носителем инфекции был ребенок 1995 года рождения, он лечился в этом отделении 15 раз с 13 декабря 1996 года по 18 июля 2013 года. Анализ на гепатит С у него был взят через три года после первой госпитализации "на фоне уже имеющихся структурных изменений печени".

Согласно акту, в больнице был нарушен порядок выявления заболеваний: лабораторное обследование проводилось не ежемесячно, а один раз в три месяца, также нарушались требования по предупреждению инфицирования: персонал перед манипуляциями с катетером не обрабатывал руки, не надевал стерильные перчатки, "использовались нестерильные, ранее использованные заглушки от катетеров", отделение было обеспечено заглушками только на 38,6%.

За уже заболевшими детьми не было установлено медицинское наблюдение, в Роспотребнадзор "не передавались экстренные извещения о данных случаях". Причиной заражения детей в акте указывается "парентеральное (инъекционное) медицинское вмешательство", основной период заражения - 2000-2018 годы, за это время инфицированы 164 пациента, заболевшие контактировали в АОДКБ более чем с 3,6 тысячи человек, четверть детей среди контактных лиц не были обследованы.

Акт Роспотребнадзора был представлен в Благовещенском городском суде в рамках рассмотрения одного из исков к АОДКБ о возмещении морального вреда. Юристы больницы представили свои возражения (документ также есть в распоряжении РИА Новости).

"Эпидемиологическое расследование "проведено с грубейшими ошибками законодательства, что может являться основаниями для признания акта незаконным, а эпидемиологического расследования — недействительным", - говорится в возражениях юристов.

В том числе указывается, что управлением Роспотребнадзора по Амурской области не указаны доказательства заражения детей именно в АОДКБ, так как "из более 3000 контактных детей заразились только 169 на фоне проведения одноименных стандартных медицинских манипуляций".