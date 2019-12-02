Число жертв эпидемии кори на Самоа достигло 53 человек

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Число скончавшихся от эпидемии кори на Число скончавшихся от эпидемии кори на Самоа достигло 53 человек, при этом зафиксированы более 3,7 тысячи случаев заболевания, сообщает правительство страны.

Ранее в воскресенье, 1 декабря, сообщалось о 48 погибших и 3,5 тысячи случаев заболевания.

По данным, опубликованным в Twitter правительства, с начала вспышки эпидемии было зарегистрировано 3728 случаев заражения, 198 из которых - за последние сутки.

Большая часть погибших - дети в возрасте до 4 лет: 48 случаев смерти из 53. За последние 24 часа стало известно еще о 96 заболевших в этой возрастной группе.

Министерство здравоохранения Самоа объявило об эпидемии 16 октября после первых смертельных случаев. Массовую вакцинацию власти страны объявили 18 ноября. С тех пор прививки сделали более 58 тысячам человек.