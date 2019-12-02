Встреча Азербайджана и Армении по Карабаху пройдет четвертого декабря

"Встреча состоится в рамках министерской конференции ОБСЕ и при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ 4 декабря в Братиславе", - сообщили в пресс-службе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.