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РИА Новости

Встреча Азербайджана и Армении по Карабаху пройдет четвертого декабря

10:17 02.12.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкНагорный Карабах
Нагорный Карабах
© РИА Новости
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Нагорный Карабах. Архивное фото
БАКУ, 2 дек – РИА Новости. Главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян проведут встречу по вопросам карабахского урегулирования 4 декабря на полях СМИД ОБСЕ в Братиславе, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе МИД Азербайджана.
"Встреча состоится в рамках министерской конференции ОБСЕ и при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ 4 декабря в Братиславе", - сообщили в пресс-службе.
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Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Зограб МнацаканянОБСЕЭльмар МамедъяровМИД АзербайджанаНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияБратиславаВ мире
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