Китай ввел санкции в отношении США

ПЕКИН, 2 дек — РИА Новости. Китай приостанавливает рассмотрение американских запросов на посещение Гонконга военными кораблями и самолетами, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин

Также Пекин вводит санкции в отношении нескольких неправительственных организаций США, включая Human Rights Watch , NDI и Freedom House.

Гонконгу. Эти меры стали ответом на принятие Вашингтоном закона по

"Когда это закончится, зависит от дальнейших шагов США", — подчеркнула дипломат.

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал два закона о Гонконге — о защите прав человека и демократии, а также о запрете поставок полицейской экипировки.

Документы корректируют закон о политике США в отношении Гонконга от 1992 года и предполагают ежегодный пересмотр торговых отношений с регионом в зависимости от степени его автономии.

С начала июня в Гонконге проходят массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции. В итоге власти пошли на уступки, и в начале октября документ отозвали.