Китай ввел санкции в отношении США

ПЕКИН, 2 дек — РИА Новости. Китай приостанавливает рассмотрение американских запросов на посещение Гонконга военными кораблями и самолетами, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Также Пекин вводит санкции в отношении нескольких неправительственных организаций США, включая Human Rights Watch, NDI и Freedom House.
Эти меры стали ответом на принятие Вашингтоном закона по Гонконгу.
"Когда это закончится, зависит от дальнейших шагов США", — подчеркнула дипломат.
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Ранее американский президент Дональд Трамп подписал два закона о Гонконге — о защите прав человека и демократии, а также о запрете поставок полицейской экипировки.
Документы корректируют закон о политике США в отношении Гонконга от 1992 года и предполагают ежегодный пересмотр торговых отношений с регионом в зависимости от степени его автономии.
С начала июня в Гонконге проходят массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции. В итоге власти пошли на уступки, и в начале октября документ отозвали.
Тем не менее беспорядки не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. Всего за полгода в Гонконге прошло около 900 демонстраций и маршей, задержано почти шесть тысяч человек.
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