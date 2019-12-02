Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-02T13:23+0300
https://ria.ru/20191202/1561833703.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156183/40/1561834018_0:296:3072:2024_1036x0_80_0_0_c0d2c6f683f0d50e302e8df0d874e772.jpg
РИА Новости

Китай ввел санкции в отношении США

10:14 02.12.2019 (обновлено: 13:23 02.12.2019)
59405
© AP Photo / Vincent ThianПротестующие c американскими флагами в Гонконге
Протестующие c американскими флагами в Гонконге
© AP Photo / Vincent Thian
ПЕКИН, 2 дек — РИА Новости. Китай приостанавливает рассмотрение американских запросов на посещение Гонконга военными кораблями и самолетами, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Также Пекин вводит санкции в отношении нескольких неправительственных организаций США, включая Human Rights Watch, NDI и Freedom House.
Эти меры стали ответом на принятие Вашингтоном закона по Гонконгу.
"Когда это закончится, зависит от дальнейших шагов США", — подчеркнула дипломат.
Вид на район Central в Гонконге
25 ноября, 11:20
Пекин выразил поддержку главе администрации Гонконга
Ранее американский президент Дональд Трамп подписал два закона о Гонконге — о защите прав человека и демократии, а также о запрете поставок полицейской экипировки.
Документы корректируют закон о политике США в отношении Гонконга от 1992 года и предполагают ежегодный пересмотр торговых отношений с регионом в зависимости от степени его автономии.
Протестующие в торговом центре IFC в Гонконге
28 ноября, 11:24Сказано в эфире
Трамп намерен "защитить демократию" в Гонконге. Чем ответит Китай? Президент США подписал два закона по поводу ситуации в Гонконге, в Пекине пригрозили контрмерами. Свое мнение о целях действий Вашингтона в эфире радио Sputnik высказал политолог Владимир Киреев.
С начала июня в Гонконге проходят массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции. В итоге власти пошли на уступки, и в начале октября документ отозвали.
Тем не менее беспорядки не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. Всего за полгода в Гонконге прошло около 900 демонстраций и маршей, задержано почти шесть тысяч человек.
Протестующие в торговом центре IFC в Гонконге
25 ноября, 17:31
Китай считает США "закулисным спонсором" протестов в Гонконге
110845156724
Обсудить 70
Хуа ЧуньинДональд ТрампHuman Rights WatchГонконгКитайСШАВ мире
Популярные комментарии
Китайцы молодцы! Турки тоже не церемонятся. А наши сопли жуют у "партнёров!.....
2 декабря, 10:45
Стас Титов
155500426
Браво! Особенно понравился ответ на запрос, когда рассмотрение возобновится - зависит от США.
2 декабря, 10:31
eldeckel
14610014
Рекомендуем
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР предложил сделать русский язык единственным государственным
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину
Отдыхающие на набережной в Севастополе
Турпоток в Крым впервые со времен СССР превысил семь миллионов человек
Цех по производству бронетранспортеров на Львовском бронетанковом заводе
Эксперт рассказал о сокращении украинского экспорта оружия
Макет нового авианосца проекта Ламантин на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
Источник рассказал о ходе разработки нового российского авианосца
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
Правительство одобрило изменение правил ликвидации юрлица
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев распорядился создать "Большую российскую энциклопедию"
Заседание правительства РФ
Правительство одобрило выделение Минкавказу денег на капстроительство
Золотые слитки
Россию обвиняют в том, что из Британии спешно вывозят золото
Пожилая женщина на качелях
Эксперты: долголетие возможно только при активной поддержке медиков
Мы все умрём. Лечение рака с помощью редактирования генов
Мы все умрём. Лечение рака с помощью редактирования генов
Радиолокационная станция загоризонтного обнаружения (РЛС ЗГО) Контейнер
Первая в России загоризонтная РЛС заступает на боевое дежурство
Врач в одном из больничных отделений
Юристы оценили итоги проверки больницы в Приамурье, где заразили детей
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
В ЛНР обвинили ВСУ в минировании дорог у населенных пунктов
Девушка с флагом Чехии во время реконструкции событий 1989 года в Праге. 17 ноября 2019
В Чехии начали "охоту на долгожителей". За что их преследуют
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:22Путин подписал закон о штрафах за отказ от локализации данных россиян
18:22Помпео призвал Евросоюз выйти из ядерной сделки с Ираном
18:22Число погибших из-за ливней на юге Индии возросло до 25 человек
18:21В Алеппо обрушился дом, погибли девять человек
18:14Путин подписал закон о предустановке на технику отечественного ПО
18:14Родители погибших на производстве получат право на страховую выплату
18:09Россия и Сингапур будут развивать инфраструктуру в Африке и Европе
18:07Угрозы взрывов в московских судах и магазинах оказались ложными
18:05Путин подписал закон о показе нацистской символики в учебных целях
18:03Эксперты оценили идею о дискуссии по поводу суррогатного материнства
18:03Синоптик рассказала, когда в Москве появятся сугробы
17:59Путин одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2019 год
17:56Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
17:53В РПЦ ответили на слова Киселева о суррогатном материнстве
17:49Нидерланды обвинили Россию в умышленном отказе выдать Цемаха
17:48В ЛНР оценили условие Зеленского по проведению выборов в Донбассе
17:41Минобороны опровергло статью NYT об атаке на лагерь беженцев в Сирии
17:38Аэропорт Шереметьево проверят после сообщения о минировании
17:36Богданов обсудил с послом Саудовской Аравии ситуацию в Йемене и Сирии
17:33Горнолыжный сезон на "Красной поляне" в Сочи откроется в пятницу
Лента новостейМолния