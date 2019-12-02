Минфин опубликовал проект закона об инвестировании средств ФНБ

Минфин также предложил включить в перечень вложений средств ФНБ экспортные кредиты для иностранных государств. По мнению авторов законопроекта, это будет способствовать обеспечению сохранности средств и стабильного уровня доходов от их размещения в долгосрочной перспективе.

Согласно Бюджетному кодексу, все нефтегазовые доходы от цены нефти сверх планки отсечения (40 долларов за баррель в 2017 году, далее ежегодно индексируется на два процента) считаются дополнительными и за их счет формируется ФНБ. До накопления в фонде семи процентов от ВВП все его средства должны размещаться на депозитах и счетах ЦБ, который инвестирует их только в высоколиквидные зарубежные активы, а свыше этой планки допускается размещение в иные финансовые активы.