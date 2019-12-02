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РИА Новости

Минфин опубликовал проект закона об инвестировании средств ФНБ

10:11 02.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Министерство финансов подготовило поправки в Бюджетный кодекс, касающиеся инвестирования средств Фонда национального благосостояния. Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.
Согласно проекту, деньги из ФНБ можно будет вложить во внутренние самоокупаемые инфраструктурные проекты из перечня, утверждаемого правительством, а также на депозиты ВЭБ.РФ, предназначенные для финансирования проектов банка. При этом сумма вложенных средств не должна превышать 20% от совокупного объема заемного финансирования проекта за счет всех источников.
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Минфин также предложил включить в перечень вложений средств ФНБ экспортные кредиты для иностранных государств. По мнению авторов законопроекта, это будет способствовать обеспечению сохранности средств и стабильного уровня доходов от их размещения в долгосрочной перспективе.
Максимальную планку инвестируемых средств планируется установить на уровне триллиона рублей на период 2020-2022 годов с возможным последующим расширением после 2022 года.
Согласно Бюджетному кодексу, все нефтегазовые доходы от цены нефти сверх планки отсечения (40 долларов за баррель в 2017 году, далее ежегодно индексируется на два процента) считаются дополнительными и за их счет формируется ФНБ. До накопления в фонде семи процентов от ВВП все его средства должны размещаться на депозитах и счетах ЦБ, который инвестирует их только в высоколиквидные зарубежные активы, а свыше этой планки допускается размещение в иные финансовые активы.
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Фонд национального благосостояния РоссииВнешэкономбанкМинистерство финансов РФЭкономика
Популярные комментарии
цена выше 40долл за нефть -сверхприбыль, но пенсионных поднять! НДС поднять, бензин поднять, да чего только не поднять проме уровня жизни всех кроме слуг народа. Императорская россия во всей красе.
2 декабря, 10:22
ИРИван Русский
3500100
Единственный проект который работает у минфина это "распил" .
2 декабря, 10:32
Алексей Николаевич
3311000
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