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РИА Новости

Moody's спрогнозировал замедление роста ВВП Китая в 2020 году

10:04 02.12.2019
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© РИА Новости / Артур Александров / Перейти в фотобанкДенежные купюры
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© РИА Новости / Артур Александров
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service прогнозирует, что рост экономики Китая в 2020 году замедлится до 5,8% с 6,2% в 2019 году, в том числе из-за торговой напряженности в отношениях с США, говорится в докладе агентства.
Замедление роста экономики Китая продолжится в результате как "внутренней перебалансировки, так и воздействия торговой напряженности", считаю аналитики Moody's. При этом системный риск в финансовом секторе КНР остается сдержанным, однако политика поддержки роста экономики привела к ухудшению общей эффективности кредитования и увеличению общей долговой нагрузки. Агентство ожидает, что эта тенденция сохранится в ближайшем будущем, учитывая замедление роста ВВП и цель по поддержанию роста и стабильности.
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"Направленность политики Китая по-прежнему распределена между тремя целями, которые порой конкурируют между собой - обеспечение устойчивого роста, поддержание финансовой стабильности и проведение реформ для перебалансирования экономики. При этом в настоящее время основное внимание уделяется росту и стабильности в условиях замедления роста ВВП", - приводятся в релизе слова управляющего директора Moody's Майкла Тейлора (Michael Taylor).
В июле Moody's подтвердило рейтинг Китая на уровне "A1" со стабильным прогнозом. Тогда агентство прогнозировало, что рост ВВП страны немного замедлится и составит 6,2% и 6,0% в 2019 и 2020 годах соответственно.
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КитайMoody’s Investors ServiceЭкономика
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