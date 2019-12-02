Moody's спрогнозировал замедление роста ВВП Китая в 2020 году

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service прогнозирует, что рост экономики Китая в 2020 году замедлится до 5,8% с 6,2% в 2019 году, в том числе из-за торговой напряженности в отношениях с США, говорится в докладе агентства.

Замедление роста экономики Китая продолжится в результате как "внутренней перебалансировки, так и воздействия торговой напряженности", считаю аналитики Moody's. При этом системный риск в финансовом секторе КНР остается сдержанным, однако политика поддержки роста экономики привела к ухудшению общей эффективности кредитования и увеличению общей долговой нагрузки. Агентство ожидает, что эта тенденция сохранится в ближайшем будущем, учитывая замедление роста ВВП и цель по поддержанию роста и стабильности.

"Направленность политики Китая по-прежнему распределена между тремя целями, которые порой конкурируют между собой - обеспечение устойчивого роста, поддержание финансовой стабильности и проведение реформ для перебалансирования экономики. При этом в настоящее время основное внимание уделяется росту и стабильности в условиях замедления роста ВВП", - приводятся в релизе слова управляющего директора Moody's Майкла Тейлора (Michael Taylor).