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РИА Новости

Серийное производство вертолетов Ка-62 начнется в 2020 году

10:03 02.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкРоссийский многоцелевой вертолёт Ка-62 на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
Российский многоцелевой вертолёт Ка-62 на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Российский многоцелевой вертолёт Ка-62 на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Серийное производство среднего многоцелевого вертолета Ка-62 начнется в 2020 году, а серийные поставки - на рубеже с 2021-м, сообщил РИА Новости в понедельник гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
"Мы планируем начало серийных поставок Ми-62 на конец 2020 - начало 2021 годов. Как только завершим процесс сертификации, сразу начнем поставку", - сказал Богинский.
Вертолет Ка-62
4 сентября, 09:21Восточный экономический форум
Сертификацию вертолета Ка-62 планируют завершить к 2021 году
При этом он подчеркнул, что производство вертолетов будет вестись параллельно с сертификацией.
"На данном этапе вертолет Ка-62 проходит этап заводских эксплуатационных испытаний", - отметил Богинский.
По его словам, уже заключено "мягкое" соглашение на поставку четырех Ка-62 для администрации Приморья.
Гражданский вертолет Ка-62. Архивное фото
5 декабря 2018, 02:01
"Вертолеты России" планируют продать в 2020 году четыре первых Ка-62
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Андрей БогинскийКа-62Вертолеты РоссииЭкономика
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