Серийное производство вертолетов Ка-62 начнется в 2020 году

Российский многоцелевой вертолёт Ка-62 на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото

Российский многоцелевой вертолёт Ка-62 на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Серийное производство среднего многоцелевого вертолета Серийное производство среднего многоцелевого вертолета Ка-62 начнется в 2020 году, а серийные поставки - на рубеже с 2021-м, сообщил РИА Новости в понедельник гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский

"Мы планируем начало серийных поставок Ми-62 на конец 2020 - начало 2021 годов. Как только завершим процесс сертификации, сразу начнем поставку", - сказал Богинский.

При этом он подчеркнул, что производство вертолетов будет вестись параллельно с сертификацией.

"На данном этапе вертолет Ка-62 проходит этап заводских эксплуатационных испытаний", - отметил Богинский.