Спецотряд "Россия" получит первые вертолеты Ми-38 в 2020 году

"В 2020 году мы поставим два Ми-38 для специального летного отряда "Россия". Работы по производству этих вертолетов уже начались", - сказал собеседник агентства.

Дальность полета нового вертолета Ми-38 в транспортной конфигурации составляет до 1000 километров (с дополнительными топливными баками). Обладая максимальной взлетной массой 15,6 тонны, вертолет способен взять на борт или на внешней подвеске 5 тонн полезного груза.

При разработке интерьера вертолета применены современные технические решения в области безопасности и комфорта. Вместо традиционного размещения двигателей перед главным редуктором на Ми-38 реализована схема с их "задним" расположением, что позволило снизить аэродинамическое сопротивление и уровень шума в кабине, а также повысить безопасность.