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РИА Новости

Спецотряд "Россия" получит первые вертолеты Ми-38 в 2020 году

10:03 02.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВертолет МИ-38
Вертолет МИ-38
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Вертолет МИ-38. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Специальный летный отряд "Россия" получит в 2020 году первые два вертолета Ми-38, сообщил РИА Новости в понедельник гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
"В 2020 году мы поставим два Ми-38 для специального летного отряда "Россия". Работы по производству этих вертолетов уже начались", - сказал собеседник агентства.
Дальность полета нового вертолета Ми-38 в транспортной конфигурации составляет до 1000 километров (с дополнительными топливными баками). Обладая максимальной взлетной массой 15,6 тонны, вертолет способен взять на борт или на внешней подвеске 5 тонн полезного груза.
При разработке интерьера вертолета применены современные технические решения в области безопасности и комфорта. Вместо традиционного размещения двигателей перед главным редуктором на Ми-38 реализована схема с их "задним" расположением, что позволило снизить аэродинамическое сопротивление и уровень шума в кабине, а также повысить безопасность.
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Специальный летный отряд "Россия"Андрей БогинскийМи-38МоскваБезопасностьЭкономика
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