На юго-востоке Франции из-за паводка погибли два человека

Мужчина во время подтоплений во Франции. Архивное фото

Мужчина во время подтоплений во Франции

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Два человека погибли в ночь на понедельник на юго-востоке Два человека погибли в ночь на понедельник на юго-востоке Франции в результате вызванных ливнями паводков, сообщает телеканал BFMTV

По данным префектуры департамента Вар, в коммуне Фрежюс погиб владелец конюшни. Он вышел из дома, чтобы проверить состояние животных и был унесен потоком воды.

В коммуне Сен-Поль-ан-Форе паводок унес джип пастуха, искавшего свое стадо. Автомобиль с телом погибшего позднее обнаружили врезавшимся в дерево.

В воскресенье в департаментах Вар и Приморские Альпы был объявлен красный уровень погодной опасности из-за сильных дождей и паводков.