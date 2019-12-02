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РИА Новости

На юго-востоке Франции из-за паводка погибли два человека

10:02 02.12.2019
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© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкМужчина во время подтоплений во Франции
Мужчина во время подтоплений во Франции
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Мужчина во время подтоплений во Франции. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Два человека погибли в ночь на понедельник на юго-востоке Франции в результате вызванных ливнями паводков, сообщает телеканал BFMTV.
По данным префектуры департамента Вар, в коммуне Фрежюс погиб владелец конюшни. Он вышел из дома, чтобы проверить состояние животных и был унесен потоком воды.
В коммуне Сен-Поль-ан-Форе паводок унес джип пастуха, искавшего свое стадо. Автомобиль с телом погибшего позднее обнаружили врезавшимся в дерево.
В воскресенье в департаментах Вар и Приморские Альпы был объявлен красный уровень погодной опасности из-за сильных дождей и паводков.
Ранее красный уровень погодной опасности объявлялся на юго-востоке Франции на прошлой неделе. Тогда в результате паводков погибли четыре человека. Множество дорог и автомагистралей оказались недоступны для движения автомобилистов, было приостановлено движение поездов на Лазурном берегу.
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