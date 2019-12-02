На юго-востоке Франции из-за паводка погибли два человека

По данным префектуры департамента Вар, в коммуне Фрежюс погиб владелец конюшни. Он вышел из дома, чтобы проверить состояние животных и был унесен потоком воды.
В коммуне Сен-Поль-ан-Форе паводок унес джип пастуха, искавшего свое стадо. Автомобиль с телом погибшего позднее обнаружили врезавшимся в дерево.
В воскресенье в департаментах Вар и Приморские Альпы был объявлен красный уровень погодной опасности из-за сильных дождей и паводков.
Ранее красный уровень погодной опасности объявлялся на юго-востоке Франции на прошлой неделе. Тогда в результате паводков погибли четыре человека. Множество дорог и автомагистралей оказались недоступны для движения автомобилистов, было приостановлено движение поездов на Лазурном берегу.