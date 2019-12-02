В США из-за плохой погоды отменили несколько сотен авиарейсов

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Несколько сотен авиарейсов отменены и более пяти тысяч задержаны в воскресенье из-за снежного шторма и плохих погодных условий США, сообщает сайт FlightAware, отслеживающий траекторию полетов гражданских самолетов.
Более всего от стихии пострадали авиапассажиры в Сан-Франциско, Бостоне и Ньюарке: на эти три аэропорта приходятся 420 отмененных рейсов из 750.
Воскресенье, 1 декабря, когда люди возвращались домой после поездок на День благодарения, должно было стать самым загруженным днем для американских аэропортов в текущем году. Газета New York Daily News со ссылкой на отраслевую группу Airlines for America сообщает, что в этот день планировали авиапутешествие не менее 3,1 миллиона человек.
Синоптики предупреждают, что погода будет ухудшаться. Шторм, сформировавшийся в воскресенье в районе Великих озер, принесет снегопады в Нью-Йорк и Новую Англию, где выпадет до 30 сантиметров снега. Также на северо-восточный регион надвигается шторм из центральной части горной системы Аппалачи.