В США из-за плохой погоды отменили несколько сотен авиарейсов

Более всего от стихии пострадали авиапассажиры в Сан-Франциско, Бостоне и Ньюарке: на эти три аэропорта приходятся 420 отмененных рейсов из 750.

Синоптики предупреждают, что погода будет ухудшаться. Шторм, сформировавшийся в воскресенье в районе Великих озер, принесет снегопады в Нью-Йорк и Новую Англию, где выпадет до 30 сантиметров снега. Также на северо-восточный регион надвигается шторм из центральной части горной системы Аппалачи.