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РИА Новости

В США из-за плохой погоды отменили несколько сотен авиарейсов

09:51 02.12.2019 (обновлено: 10:01 02.12.2019)
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© AP Photo / Nam Y. HuhУборка снега на взлетно-посадочной полосе аэропорта в США
Уборка снега на взлетно-посадочной полосе аэропорта в США
© AP Photo / Nam Y. Huh
Уборка снега на взлетно-посадочной полосе аэропорта в США. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Несколько сотен авиарейсов отменены и более пяти тысяч задержаны в воскресенье из-за снежного шторма и плохих погодных условий США, сообщает сайт FlightAware, отслеживающий траекторию полетов гражданских самолетов.
Более всего от стихии пострадали авиапассажиры в Сан-Франциско, Бостоне и Ньюарке: на эти три аэропорта приходятся 420 отмененных рейсов из 750.
Воскресенье, 1 декабря, когда люди возвращались домой после поездок на День благодарения, должно было стать самым загруженным днем для американских аэропортов в текущем году. Газета New York Daily News со ссылкой на отраслевую группу Airlines for America сообщает, что в этот день планировали авиапутешествие не менее 3,1 миллиона человек.
Синоптики предупреждают, что погода будет ухудшаться. Шторм, сформировавшийся в воскресенье в районе Великих озер, принесет снегопады в Нью-Йорк и Новую Англию, где выпадет до 30 сантиметров снега. Также на северо-восточный регион надвигается шторм из центральной части горной системы Аппалачи.
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