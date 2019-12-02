National Interest оценил советский "супертанк" на случай ядерной войны

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Американский журнал Американский журнал National Interest заинтересовал проект советского танка, разработанного для ведения боевых действий во время ядерной войны.

"Объект 279" создали в конце 1950-х годов, он имел несколько необычных особенностей строения.

Издание обратило внимание на блюдцеобразную форму корпуса, которая, по задумке разработчиков, могла защитить танк и его экипаж от ударной волны ядерного взрыва. Помимо этого, у боевой машины было четыре гусеницы, что должно было увеличить ее проходимость.

Авторы статьи поразились толщине брони, которая составляла 319 миллиметров в башне и 269 миллиметров в самой укрепленной точке корпуса. Эти показатели значительно превосходят характеристики поступившего на вооружение в 1970-х годах знаменитого советского танка Т-72