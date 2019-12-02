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РИА Новости

Почта России готова потратить 443 миллиона рублей на рекламу в Сети

09:38 02.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип в отделении "Почты России"
Логотип в отделении Почты России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. "Почта России" проводит тендер на организацию рекламной компании в интернете, начальная (максимальная) цена договора составляет 443,4 миллиона рублей, свидетельствуют материалы, размещенные на сайте госзакупок.
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"Оказание услуг по информированию физических и юридических лиц РФ о доступных услугах "Почты России", существующих и внедряемых, в том числе мобильного приложения и других цифровых продуктах, с помощью сети интернет", - говорится в описании тендера. Заявки принимаются до 17 декабря, итоги тендера будут подведены 20 декабря. Услуги должны быть оказаны с даты заключения договора до 30 июня 2020 года.
Согласно техзаданию, исполнитель должен сделать не менее шести видеороликов о "Почте России" для размещения в интернете, в том числе не менее трех видеороликов о продуктах и услугах "Почты России". Заказчик хочет, чтобы к съемкам видеороликов была привлечена как минимум одна медийная персона с количеством подписчиков в Instagram не менее 1 миллиона человек, и еще одна – не менее чем с 200 тысячами подписчиков.
Кроме того, исполнитель должен разработать формат, структуру, визуальное оформление и контентное наполнение не менее 10 промо-страниц, а также не менее 30 оригинальных макетов баннеров для размещения их в интернете.
"Почта России" ежегодно принимает около 2,5 миллиарда писем и счетов и обрабатывает порядка 500 миллионов посылок.
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