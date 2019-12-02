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РИА Новости

Foreign Policy рассказал, зачем Горбачев снялся в рекламе пиццы

09:45 02.12.2019 (обновлено: 13:03 02.12.2019)
1996
Скриншот видео рекламы Pizza Hut с Михаилом Горбачевым
Скриншот видео рекламы Pizza Hut с Михаилом Горбачевым
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Бывший президент СССР Михаил Горбачев снялся в рекламе американской сети пиццерий Pizza Hut ради денег, пишет доцент кафедры политологии Массачусетского университета в Амхерсте Пол Масгрейв в статье для Foreign Policy.
В своем материале Масгрейв, ссылаясь на биографа Горбачева Уильяма Таубмана, рассказал, что после поражения на президентских выборах 1996 года у бывшего советского лидера не осталось средств на содержание своего фонда. Гонорары от лекций не позволяли покрыть расходы, а размер повышенной президентской пенсии после гиперинфляции сократился с четырех тысяч рублей (в ценах на 1991 год) до примерно двух долларов ежемесячно (1994).
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Американская сеть Pizza Hut, вышедшая на рынок в 1990 году, заказала у рекламщиков масштабную кампанию, чтобы вытеснить конкурентов с российского рынка. Ее лицом и выбрали Горбачева.
По данным Масгрейва, бывший лидер СССР долго колебался, однако в итоге согласился сниматься на своих условиях: в частности, политик оставил за собой право утвердить окончательный сценарий ролика и наотрез отказался есть в кадре пиццу.

"Как бывший лидер я просто не могу на это пойти", — приводит Масгрейв слова Горбачева в пересказе одного из директоров Pizza Hut.

В итоге в рекламе вместе с экс-генсеком ЦК КПСС снялась его внучка Анастасия. Размер гонорара до сих пор точно не известен. Как подсчитал автор статьи, Горбачев мог заработать около миллиона долларов в пересчете на цены 2019 года.
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Pizza Hut, Inc.Михаил ГорбачевСССРВ мире
Популярные комментарии
Без разницы, где он и чем занимается. Для всех он христопродавец
2 декабря, 09:56
eef4619
2010001
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