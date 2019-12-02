Foreign Policy рассказал, зачем Горбачев снялся в рекламе пиццы

В своем материале Масгрейв, ссылаясь на биографа Горбачева Уильяма Таубмана, рассказал, что после поражения на президентских выборах 1996 года у бывшего советского лидера не осталось средств на содержание своего фонда. Гонорары от лекций не позволяли покрыть расходы, а размер повышенной президентской пенсии после гиперинфляции сократился с четырех тысяч рублей (в ценах на 1991 год) до примерно двух долларов ежемесячно (1994).

Американская сеть Pizza Hut, вышедшая на рынок в 1990 году, заказала у рекламщиков масштабную кампанию, чтобы вытеснить конкурентов с российского рынка. Ее лицом и выбрали Горбачева.

По данным Масгрейва, бывший лидер СССР долго колебался, однако в итоге согласился сниматься на своих условиях: в частности, политик оставил за собой право утвердить окончательный сценарий ролика и наотрез отказался есть в кадре пиццу.

"Как бывший лидер я просто не могу на это пойти", — приводит Масгрейв слова Горбачева в пересказе одного из директоров Pizza Hut.