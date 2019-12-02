Россия за девять месяцев увеличила выпуск золота на 11%

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Предприятия России по предварительным итогам января-сентября 2019 года произвели 268,638 тонны золота, добытого и полученного в результате попутного производства, включая переработку ломов и отходов, а также в концентратах - это на 10,92% больше, чем в аналогичный период 2018 года, говорится в материалах Предприятия России по предварительным итогам января-сентября 2019 года произвели 268,638 тонны золота, добытого и полученного в результате попутного производства, включая переработку ломов и отходов, а также в концентратах - это на 10,92% больше, чем в аналогичный период 2018 года, говорится в материалах Союза золотопромышленников России

По информации Союза, в январе-сентябре 2019 года производство золота, добытого недропользователями РФ выросло на 9,6% - до 213,518 тонны, при попутном производстве цветных металлов получено 12,99 тонны (рост на 11,1%). Еще 28,417 тонны золота получено после переработки ломов и отходов (+13,2%), производство золота в концентратах за период выросло на 30% - до 13,713 тонны.

Прирост производства золота за 9 месяцев 2019 года обеспечили в основном компании: "Полюс" за счет выхода на проектную мощность Наталкинского ГОКа, а также увеличения производственных мощностей на Вернинском месторождении и Куранахском рудном поле; Petropavlovsk - увеличил переработку первичных упорных руд после запуска автоклавного производства в Амурской области; Nordgold - вывел на полную мощность месторождение Гросс, а также увеличил производство на руднике Березитовом после перехода на подземную добычу; ХК "Селигдар" - нарастил мощности ЗИФ на месторождении Рябиновое, и Kinross Gold - увеличил переработку высококачественной руды с месторождения Морошка.

Союз золотопромышленников также подтверждает свой обновлённый прогноз на 2019 год, - общее производство золота в России вырастет на 6,1% - до 350 тонн к 2018 году, в том числе 314 тонн (+6,4%) составит первичный металл, - это добыча (280 тонн), попутное извлечение (17 тонн) и в концентратах (17 тонн).