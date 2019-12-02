Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-02T09:33+0300
https://ria.ru/20191202/1561832157.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156050/69/1560506913_0:177:2552:1613_1036x0_80_0_0_f3f5bf7ab772d520be295bdc0e6f1081.jpg
РИА Новости

Россия за девять месяцев увеличила выпуск золота на 11%

09:33 02.12.2019
799
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДобыча породы на руднике
Добыча породы на руднике
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Предприятия России по предварительным итогам января-сентября 2019 года произвели 268,638 тонны золота, добытого и полученного в результате попутного производства, включая переработку ломов и отходов, а также в концентратах - это на 10,92% больше, чем в аналогичный период 2018 года, говорится в материалах Союза золотопромышленников России.
По информации Союза, в январе-сентябре 2019 года производство золота, добытого недропользователями РФ выросло на 9,6% - до 213,518 тонны, при попутном производстве цветных металлов получено 12,99 тонны (рост на 11,1%). Еще 28,417 тонны золота получено после переработки ломов и отходов (+13,2%), производство золота в концентратах за период выросло на 30% - до 13,713 тонны.
Добыча золота
19 ноября, 06:51
Старатели в Магаданской области побили 40-летний рекорд по добыче золота
Прирост производства золота за 9 месяцев 2019 года обеспечили в основном компании: "Полюс" за счет выхода на проектную мощность Наталкинского ГОКа, а также увеличения производственных мощностей на Вернинском месторождении и Куранахском рудном поле; Petropavlovsk - увеличил переработку первичных упорных руд после запуска автоклавного производства в Амурской области; Nordgold - вывел на полную мощность месторождение Гросс, а также увеличил производство на руднике Березитовом после перехода на подземную добычу; ХК "Селигдар" - нарастил мощности ЗИФ на месторождении Рябиновое, и Kinross Gold - увеличил переработку высококачественной руды с месторождения Морошка.
Союз золотопромышленников также подтверждает свой обновлённый прогноз на 2019 год, - общее производство золота в России вырастет на 6,1% - до 350 тонн к 2018 году, в том числе 314 тонн (+6,4%) составит первичный металл, - это добыча (280 тонн), попутное извлечение (17 тонн) и в концентратах (17 тонн).
Союз золотопромышленников России - профессиональное отраслевое объединение, созданное в апреле 1995 года. Среди участников союза - предприятия по добыче драгоценных металлов и драгоценных камней, аффинажные заводы, коммерческие банки, инжиниринговые и консалтинговые компании.
2711010
Обсудить 0
Союз золотопромышленников РоссииРоссияЭкономика
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Екатеринбурге СК устанавливает причастных к убийству ребенка
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко
В Сети высмеяли Ляшко, сравнившего себя с Черчиллем
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
В Амстердаме пройдут слушания по иску "Нафтогаза" к "Газпрому"
Пресс-конференция исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе
Кадр из фильма Фантастическая четверка
В "Фантастической четверке" появится самый мощный супергерой Marvel
Сирийский ополченец на позициях напротив Джебхат-ан-Нусры (запрещенная в РФ террористическая группировка) в пригороде Алеппо
СМИ: сирийская армия отразила атаку "ан-Нусры"* в провинции Идлиб
Молодые люди на Красной площади в Москве
Осень в Москве стала второй из самых теплых за всю историю наблюдений
Украинские военные
Силовики 58 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
Пустыня в Австралии
Австралийка выжила, проведя почти две недели в пустыне
Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
Среди погибших в ДТП в Забайкалье было четверо несовершеннолетних
Пассажирский автобус, упавший с моста в Забайкальском крае
Генсек СЕ выразила соболезнования в связи с ДТП в Забайкалье
Девушка в магазине
Тур по аутлетам. Бренды в полцены и секретные распродажи
Деловой район Пекина Гомао
В Пекине прошли российско-китайские консультации по безопасности
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
В Салавате сгорел автобус
Работа пожарно - спасательного центра
В Хабаровском крае при пожаре погибла пенсионерка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:09Россия и Сингапур будут развивать инфраструктуру в Африке и Европе
18:07Угрозы взрывов в московских судах и магазинах оказались ложными
18:05Путин подписал закон о показе нацистской символики в учебных целях
18:03Эксперты оценили идею о дискуссии по поводу суррогатного материнства
18:03Синоптик рассказала, когда в Москве появятся сугробы
17:59Путин одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2019 год
17:56Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
17:53В РПЦ ответили на слова Киселева о суррогатном материнстве
17:49Нидерланды обвинили Россию в умышленном отказе выдать Цемаха
17:48В ЛНР оценили условие Зеленского по проведению выборов в Донбассе
17:41Минобороны опровергло статью NYT об атаке на лагерь беженцев в Сирии
17:38Аэропорт Шереметьево проверят после сообщения о минировании
17:36Богданов обсудил с послом Саудовской Аравии ситуацию в Йемене и Сирии
17:33Горнолыжный сезон на "Красной поляне" в Сочи откроется в пятницу
17:32Госдума завершит осеннюю сессию 18 декабря
17:29Под Воронежем отправили в колонию пару, которая избивала сына
17:27Эксперт пожаловался на нехватку кадров в туризме
17:22Угроза минирования в аэропорту "Домодедово" не подтвердилась
17:20Асад обсудил с российской делегацией ситуацию в Идлибе
17:17Путин подписал закон о применении электрошокеров транспортной полицией
Лента новостейМолния