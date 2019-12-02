Фильм "Холодное сердце 2" возглавил российский прокат в выходные

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Анимационный фильм "Холодное сердце 2" возглавил российский прокат, собрав за первый уикенд 883 миллиона рублей, Анимационный фильм "Холодное сердце 2" возглавил российский прокат, собрав за первый уикенд 883 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com.

Во второй части главные герои Эльза, Анна, Кристофф, олень Свен и снеговик Олаф отправляются в новое путешествие, чтобы помочь Эльзе раскрыть тайну их королевства Эренделл и понять, почему она родилась наделенной силой волшебства.

На втором месте - еще одна новинка проката, детектив Райана Джонсона "Достать ножи" с Дэниелом Крейгом в главной роли, фильм собрал за первые выходные 113,7 миллиона рублей.

Американская спортивная драма Джеймса Мэнголда "Ford против Ferrari" заняла третье место со сборами 78,5 миллиона рублей (общие сборы за три недели - более 594 миллионов рублей).

Российская спортивная драма "Лев Яшин. Вратарь мечты" расположилась на четвертой строчке, картина собрала в первый уикенд 60,6 миллиона рублей.