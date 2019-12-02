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РИА Новости

Фильм "Холодное сердце 2" возглавил российский прокат в выходные

09:59 02.12.2019
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© Фото : Walt Disney Studios ‏ Кадр из мультфильма "Холодное сердце 2" студии Уолта Диснея
Кадр из мультфильма Холодное сердце 2 студии Уолта Диснея
© Фото : Walt Disney Studios ‏
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Анимационный фильм "Холодное сердце 2" возглавил российский прокат, собрав за первый уикенд 883 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com.
Во второй части главные герои Эльза, Анна, Кристофф, олень Свен и снеговик Олаф отправляются в новое путешествие, чтобы помочь Эльзе раскрыть тайну их королевства Эренделл и понять, почему она родилась наделенной силой волшебства.
На втором месте - еще одна новинка проката, детектив Райана Джонсона "Достать ножи" с Дэниелом Крейгом в главной роли, фильм собрал за первые выходные 113,7 миллиона рублей.
Американская спортивная драма Джеймса Мэнголда "Ford против Ferrari" заняла третье место со сборами 78,5 миллиона рублей (общие сборы за три недели - более 594 миллионов рублей).
© Централ ПартнершипКадр из фильма "Достать ножи"
Кадр из фильма Достать ножи
1 из 3
Кадр из фильма "Достать ножи"
© Централ Партнершип
© 20th Century Fox, 2019Фильм "Ford против Ferrari"(2019)
Фильм Ford против Ferrari(2019)
2 из 3
Фильм "Ford против Ferrari"(2019)
© 20th Century Fox, 2019
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПремьера фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" в киноцентре "Октябрь".
Премьера фильма Лев Яшин. Вратарь моей мечты
3 из 3
Премьера фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" в киноцентре "Октябрь".
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
1 из 3
Кадр из фильма "Достать ножи"
© Централ Партнершип
2 из 3
Фильм "Ford против Ferrari"(2019)
© 20th Century Fox, 2019
3 из 3
Премьера фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" в киноцентре "Октябрь".
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Российская спортивная драма "Лев Яшин. Вратарь мечты" расположилась на четвертой строчке, картина собрала в первый уикенд 60,6 миллиона рублей.
Замыкает пятерку лидеров российский фантастический фильм Егора Баранова "Аванпост", собравший 34,9 миллиона рублей (общие сборы за две недели - 145,9 миллиона рублей).
Кадр из фильма Достать ножи
27 ноября, 08:00Культура
Бонд-детектив и тайная Москва Лунгина. Что нельзя пропустить в кино
200000
КультураКино и сериалыНовости культурыЛев ЯшинДэниел Крейг
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