Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-02T09:26+0300
https://ria.ru/20191202/1561831857.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156036/99/1560369905_0:254:3071:1981_1036x0_80_0_0_142bb5d7c41f1f711ae48d7fe3a5de26.jpg
РИА Новости

В ЛНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков

09:26 02.12.2019
116
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОтвод сил бойцов подразделений ЛНР
Отвод сил бойцов подразделений ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Отвод сил бойцов подразделений ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 2 дек - РИА Новости. Украинские силовики вторые сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 30 ноября украинские силовики не нарушали режим тишины.
Военнослужащие ВСУ в Донбассе
30 ноября, 10:28
В ЛНР сообщили о перестрелке между националистами и ВСУ у Золотого
"За 1 декабря со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил представитель ЛНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Ополченцы Донецкой народной республики
Вчера, 17:00
В ДНР заявили, что при снайперском обстреле погибли два ополченца
201000
Обсудить 0
СЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Донецкий аэропорт
В ДНР заявили об обстреле донецкого аэропорта силовиками
База Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины под Первомайском
В ДНР заявили о восьми нарушениях перемирия силовиками за сутки
Украинские военные
Силовики 58 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
Комплекс ПВО Patriot израильской армии
Армия Израиля перешла на новую систему оповещения об обстрелах
Лагерь сирийских беженцев
В Сирию вернулись около 670 беженцев из Иордании и Ливана за сутки
Деловой район Пекина Гомао
В Пекине прошли российско-китайские консультации по безопасности
Мечеть в Маскате
Глава МИД Омана предложил провести конференцию по Ближнему Востоку
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
В Минске подтвердили дату и место встречи Медведева и Румаса
Нагорный Карабах
Встреча Азербайджана и Армении по Карабаху пройдет четвертого декабря
Иранский полицейский
СМИ: в Иране задержали около 80 человек, напавших на военные базы
Тяжелые Японские крейсеры Myoko и Shirane
Первая в Японии женщина стала капитаном эсминца с системой "Иджис"
Вид на Петаре, район Каракаса
В МФКК призвали не использовать гумпомощь для давления на Венесуэлу
Полицейские в районе Лондонского моста. 29 ноября 2019
Полиция задержала одного из бывших сообщников лондонского террориста
Эйфелева башня в Париже
Во Франции отменили "красный" уровень погодной опасности
Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак
В ОБСЕ рассказали о приоритете в разрешении ситуации на Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:22Путин подписал закон о штрафах за отказ от локализации данных россиян
18:22Помпео призвал Евросоюз выйти из ядерной сделки с Ираном
18:22Число погибших из-за ливней на юге Индии возросло до 25 человек
18:21В Алеппо обрушился дом, погибли девять человек
18:14Путин подписал закон о предустановке на технику отечественного ПО
18:14Родители погибших на производстве получат право на страховую выплату
18:09Россия и Сингапур будут развивать инфраструктуру в Африке и Европе
18:07Угрозы взрывов в московских судах и магазинах оказались ложными
18:05Путин подписал закон о показе нацистской символики в учебных целях
18:03Эксперты оценили идею о дискуссии по поводу суррогатного материнства
18:03Синоптик рассказала, когда в Москве появятся сугробы
17:59Путин одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда на 2019 год
17:56Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
17:53В РПЦ ответили на слова Киселева о суррогатном материнстве
17:49Нидерланды обвинили Россию в умышленном отказе выдать Цемаха
17:48В ЛНР оценили условие Зеленского по проведению выборов в Донбассе
17:41Минобороны опровергло статью NYT об атаке на лагерь беженцев в Сирии
17:38Аэропорт Шереметьево проверят после сообщения о минировании
17:36Богданов обсудил с послом Саудовской Аравии ситуацию в Йемене и Сирии
17:33Горнолыжный сезон на "Красной поляне" в Сочи откроется в пятницу
Лента новостейМолния